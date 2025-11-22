https://ria.ru/20251122/peterburg-2056793254.html
Житель Петербурга из-за задержки зарплаты распылил газ в офисе
2025-11-22T13:48:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, из-за невыплаты зарплаты распылил в офисе слезоточивый газ и бросил дымовую шашку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как уточняет ведомство, в пятницу днем в полицию Московского района поступило сообщение о том, что в бизнес-центре на проспекте Юрия Гагарина, 2, неизвестный распылил в офисе содержимое газового баллончика.
"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, прибывшими на место происшествия, был задержан 28-летний молодой человек, который из-за невыплаты ему заработной платы в помещении офиса распылил слезоточивое вещество газового баллона, после чего бросил дымовую шашку", – рассказали в ГУМВД.
При этом на месте происшествия правоохранители изъяли не только дымовую шашку, но и пять газовых баллончиков.
Позднее выяснилось, что от слезоточивого газа пострадали трое менеджеров компании, обратившихся к медикам. После оказания медпомощи их в удовлетворительном состоянии отпустили лечиться по домам.
"Пострадавшие обратились с заявлениями в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ
(хулиганство – ред.)", – добавили в полиции.
Фигурант в статусе подозреваемого направлен в помещение для административно задержанных.