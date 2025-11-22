Рейтинг@Mail.ru
Житель Петербурга из-за задержки зарплаты распылил газ в офисе
22.11.2025
Житель Петербурга из-за задержки зарплаты распылил газ в офисе
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, из-за невыплаты зарплаты распылил в офисе слезоточивый газ и бросил дымовую... РИА Новости, 22.11.2025
происшествия
санкт-петербург
россия
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Житель Петербурга из-за задержки зарплаты распылил газ в офисе

Житель Петербурга из-за задержки зарплаты распылил слезоточивый газ в офисе

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, из-за невыплаты зарплаты распылил в офисе слезоточивый газ и бросил дымовую шашку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как уточняет ведомство, в пятницу днем в полицию Московского района поступило сообщение о том, что в бизнес-центре на проспекте Юрия Гагарина, 2, неизвестный распылил в офисе содержимое газового баллончика.
"Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, прибывшими на место происшествия, был задержан 28-летний молодой человек, который из-за невыплаты ему заработной платы в помещении офиса распылил слезоточивое вещество газового баллона, после чего бросил дымовую шашку", – рассказали в ГУМВД.
При этом на месте происшествия правоохранители изъяли не только дымовую шашку, но и пять газовых баллончиков.
Позднее выяснилось, что от слезоточивого газа пострадали трое менеджеров компании, обратившихся к медикам. После оказания медпомощи их в удовлетворительном состоянии отпустили лечиться по домам.
"Пострадавшие обратились с заявлениями в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство – ред.)", – добавили в полиции.
Фигурант в статусе подозреваемого направлен в помещение для административно задержанных.
21 ноября, 16:24
 
Происшествия
 
 
