Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита G20
Глава делегации России на саммите лидеров "Группы двадцати" в ЮАР Максим Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T20:19:00+03:00
2025-11-22T20:19:00+03:00
2025-11-22T20:20:00+03:00
в мире
россия
юар
максим орешкин
большая двадцатка
В мире, Россия, ЮАР, Максим Орешкин, Большая двадцатка
Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации G20 на саммите в ЮАР