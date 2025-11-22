Рейтинг@Mail.ru
20:19 22.11.2025
Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита G20
Глава делегации России на саммите лидеров "Группы двадцати" в ЮАР Максим Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита.
Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Глава делегации России на саммите лидеров "Группы двадцати" в ЮАР Максим Орешкин поприветствовал достижение консенсуса по декларации саммита.
"Очень здорово, что удалось достигнуть договоренностей по декларации, которая учитывает очень важные моменты по продовольственной безопасности, по целому ряду других моментов, по устойчивому развитию", - сказал он журналистам на полях саммита.
На саммите G20 приняли итоговую декларацию
На саммите G20 приняли итоговую декларацию
