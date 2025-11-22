https://ria.ru/20251122/oreshkin-2056797931.html
Орешкин заявил о сильной фрагментации мировой экономики
Мировая экономика сталкивается с раздробленностью на фоне санкций, изъятия чужих активов и других незаконных мер развитых государств, считает замглавы... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T14:38:00+03:00
россия
максим орешкин
большая двадцатка
экономика
санкции
санкции в отношении россии
