Рейтинг@Mail.ru
Орешкин заявил о сильной фрагментации мировой экономики - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 22.11.2025 (обновлено: 14:39 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/oreshkin-2056797931.html
Орешкин заявил о сильной фрагментации мировой экономики
Орешкин заявил о сильной фрагментации мировой экономики - РИА Новости, 22.11.2025
Орешкин заявил о сильной фрагментации мировой экономики
Мировая экономика сталкивается с раздробленностью на фоне санкций, изъятия чужих активов и других незаконных мер развитых государств, считает замглавы... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T14:38:00+03:00
2025-11-22T14:39:00+03:00
россия
максим орешкин
большая двадцатка
экономика
санкции
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792646958_0:16:2000:1141_1920x0_80_0_0_52963ab7914ca1812442fa1d765be26b.jpg
https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027433625.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792646958_230:0:1770:1155_1920x0_80_0_0_46b780d1b7dd77bfafffeda598f2eef6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максим орешкин, большая двадцатка, экономика, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Максим Орешкин, Большая двадцатка, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России
Орешкин заявил о сильной фрагментации мировой экономики

Орешкин: мировая экономика раздроблена в свете санкций и других незаконных мер

© РИА Новости / Евгений БиятовПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Мировая экономика сталкивается с раздробленностью на фоне санкций, изъятия чужих активов и других незаконных мер развитых государств, считает замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
«
"Мировая экономика сталкивается с сильной фрагментацией. Развитые экономики продолжают незаконные односторонние меры, включая санкции, торговые барьеры, технологические и образовательные ограничения, а также изъятие суверенных активов", - сказал Орешкин, выступая на саммите "группы двадцати".
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Запад зависит от БРИКС, заявил Орешкин
6 июля, 01:00
 
РоссияМаксим ОрешкинБольшая двадцаткаЭкономикаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала