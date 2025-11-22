Рейтинг@Mail.ru
22.11.2025

Искусственные финансовые пузыри угрожают мировой экономике, заявил Орешкин
14:33 22.11.2025
Искусственные финансовые пузыри угрожают мировой экономике, заявил Орешкин
Искусственные финансовые пузыри угрожают мировой экономике, заявил Орешкин
Искусственные финансовые пузыри потенциально угрожают всей мировой экономике, предупредил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. РИА Новости, 22.11.2025
россия, максим орешкин, экономика, большая двадцатка
Россия, Максим Орешкин, Экономика, Большая двадцатка
Искусственные финансовые пузыри угрожают мировой экономике, заявил Орешкин

Орешкин: искусственные финансовые пузыри потенциально угрожают мировой экономике

Максим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Максим Орешкин. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Искусственные финансовые пузыри потенциально угрожают всей мировой экономике, предупредил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Искусственно созданные финансовые пузыри могут сказаться на глобальной экономике", - сказал он, выступая на саммите "группы двадцати".
Максим Орешкин на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Орешкин заявил о снижении роли стран G7 в глобальной экономике
18 июня, 13:44
18 июня, 13:44
 
Россия, Максим Орешкин, Экономика, Большая двадцатка
 
 
