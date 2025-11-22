Рейтинг@Mail.ru
Орешкин поговорил с вице-президентом ЮАР на саммите G20 - РИА Новости, 22.11.2025
10:49 22.11.2025
Орешкин поговорил с вице-президентом ЮАР на саммите G20
Орешкин поговорил с вице-президентом ЮАР на саммите G20 - РИА Новости, 22.11.2025
Орешкин поговорил с вице-президентом ЮАР на саммите G20
в мире, йоханнесбург, максим орешкин
В мире, Йоханнесбург, Максим Орешкин
Орешкин поговорил с вице-президентом ЮАР на саммите G20

Орешкин кратко поговорил с вице-президентом Машатиле на саммите G20 в ЮАР

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, возглавляющий делегацию РФ на лидерском саммите "группы двадцати", кратко поговорил с вице-президентом страны Полом Машатиле после прибытия на площадку, передает корреспондент РИА Новости.
Орешкин и Машатиле обменялись парой слов после теплого рукопожатия на входе в павильон выставочного центра Йоханнесбурга, где и проходит саммит.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября.
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Источник рассказал, как пройдет саммит G20
В мире, Йоханнесбург, Максим Орешкин
 
 
