https://ria.ru/20251122/oreshkin-2056772634.html
Орешкин поговорил с вице-президентом ЮАР на саммите G20
Орешкин поговорил с вице-президентом ЮАР на саммите G20 - РИА Новости, 22.11.2025
Орешкин поговорил с вице-президентом ЮАР на саммите G20
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, возглавляющий делегацию РФ на лидерском саммите "группы двадцати", кратко поговорил с вице-президентом... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T10:49:00+03:00
2025-11-22T10:49:00+03:00
2025-11-22T10:49:00+03:00
в мире
йоханнесбург
максим орешкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045679602_0:78:2987:1758_1920x0_80_0_0_c1ccb631ad12399cb8663e164adde05b.jpg
https://ria.ru/20251122/prezident-2056770446.html
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045679602_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_27eecd001675716322aa40a41a6cb12c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йоханнесбург, максим орешкин
В мире, Йоханнесбург, Максим Орешкин
Орешкин поговорил с вице-президентом ЮАР на саммите G20
Орешкин кратко поговорил с вице-президентом Машатиле на саммите G20 в ЮАР