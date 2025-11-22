https://ria.ru/20251122/oreshkin-2056771257.html
Орешкин прибыл на саммит G20 в ЮАР
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, возглавляющий делегацию России на лидерском саммите G20 в ЮАР, прибыл на площадку мероприятия, передаёт... РИА Новости, 22.11.2025
Россия, Йоханнесбург, Максим Орешкин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Африканский союз
Глава российской делегации Орешкин прибыл в ЮАР для участия в саммите G20