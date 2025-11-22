Обвиняемый по делу о фейках о ВС России скрылся от суда

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Обвиняемый по уголовному делу о распространении фейков об армии скрылся от суда в Москве, его дело приостановлено, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В конце октября в суд поступило новое дело в отношении Божовского уже по второй части вышеуказанной статьи (распространение заведомо ложной информации об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). Однако в середине ноября дело было приостановлено с пометкой, что обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно, указано в материалах.