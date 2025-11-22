https://ria.ru/20251122/obvinjaemyj-2056760330.html
Обвиняемый по делу о фейках о ВС России скрылся от суда
Обвиняемый по делу о фейках о ВС России скрылся от суда
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Обвиняемый по уголовному делу о распространении фейков об армии скрылся от суда в Москве, его дело приостановлено, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что суд в Москве
в апреле отправил под домашний арест мужчину по фамилии Божовский по обвинению в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Последний раз домашний арест продлевался в июле, в августе апелляция оставила решение в силе, следует из материалов.
В конце сентября столичный суд вынес Божовскому приговор по 1 части статьи 207.3 УК РФ
(распространение фейков об армии), его детали в материалах не отражены. Санкция статьи предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за период до 1,5 лет, либо принудительные работы на срок до года, либо лишение свободы до года.
В конце октября в суд поступило новое дело в отношении Божовского уже по второй части вышеуказанной статьи (распространение заведомо ложной информации об армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). Однако в середине ноября дело было приостановлено с пометкой, что обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно, указано в материалах.
СМИ, сообщавшие весной о задержании россиянина Василия Божовского, писали, что он является маркетологом из Москвы, работал в крупных рекламных и маркетинговых агентствах.