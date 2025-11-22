Математика, физика, химия, биология: как будут учить российских школьников

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В России фиксируется рост интереса школьников к углубленному изучению предметов естественно-научного цикла — математики, физики, химии и биологии. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, выступая на Форуме учителей естественно-научных предметов, который проходит в эти дни на ВДНХ и объединяет педагогов со всей страны.

Мероприятие организовано по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Российским обществом "Знание" и ФГБНУ "Институт содержания и методов обучения им. В.С. Леднева".

"Все предметы важны, но если мы говорим о технологическом суверенитете страны и развитии инженерного образования, то без математики, физики, химии и биологии, этого достичь просто невозможно", — отметил он, открывая мероприятие.

Перелом тенденции "все юристы и экономисты"

Министр сообщил, что в России завершено формирование единого образовательного пространства: с 1 сентября вступили утвержденные федеральные государственные программы, по которым работают все школы страны. По его словам, совместно с РАН разрабатываются единые учебники базового уровня по всем предметам естественно-научного цикла. Кроме того, как добавил Сергей Кравцов, главой правительства РФ Михаилом Мишустиным утвержден комплексный план по повышению качества естественно-научного образования.

"Мы видим, что ребята все больше интересуются углубленным изучением этих предметов: в 2024-2025 гг. углубленные программы осваивают более 800 тысяч учащихся, что на 41 процент больше, чем в 2022-2023 гг. Физику углубленно изучают порядка 300 тысяч человек, химию — 215 тысяч, а биологию — более 300 тысяч", — сообщил он. При этом, по его словам, количество часов, отводимых на углубленное изучение естественно-научных предметов, является максимальным за 50 лет.

Кроме того, как отметил Кравцов, увеличивается количество участников ЕГЭ, выбирающих эти предметы (рост по физике составил 9,4 процента, по химии — 6,3 процента, а по биологии 5,6 процента). Увеличивается и количество высокобалльников, набравших по этим предметам более 81 балла. "Сегодня мы уже переломили тенденцию, когда в стране все хотели стать юристами и экономистами", — сказал он.

Выступая на форуме, Кравцов выразил гордость за российских школьников, участвующих в международных олимпиадах по естественно-научным предметам. "В этом году наши ребята завоевали 23 медали, 16 из них — золотые", — подчеркнул министр.

Единый образовательный "узор"

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев подчеркнул важность единого образовательного пространства и синхронизации содержания ЕГЭ с образовательными программами по предметам естественно-научного цикла.

"Все должно быть сшито как единый узор — и программы, и учебники, и стандарты... Раньше у нас этот узор был очень хаотичным. Сейчас, к счастью, ситуация меняется к лучшему. Но это поэтапный переход. Быстрые изменения, пусть даже в лучшую сторону, могут отрицательно повлиять на всю систему в целом", — отметил он.

По словам Анзора Музаева, в предметах естественно-научного цикла важна практико-ориентированность и расширение спектра заданий по оценке приемов исследовательской деятельности. "Сейчас в школах точно не хватает экспериментов и лабораторных работ. Да, мы начинаем пробовать внедрять практическую часть в ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла. Но спешу всех успокоить, что мы не собираемся внедрять это в ближайшие год-два, хотя в обозримом будущем мы к этому придем", — отметил он, добавив, что быстрых решений никто принимать не будет, поскольку это связано с материально-техническим обеспечением, которое должно быть единым для всех школ страны.

Кроме того, глава ведомства акцентировал внимание на том, что надо не только стремиться к росту высокобалльников, но и увеличивать количество тех, кто сдал ЕГЭ на "60+" баллов. "Это именно тот барьер, который позволяет успешно освоить инженерную специальность, получить диплом и выйти на работу", — пояснил он, добавив, что сейчас в стране демографический пик, но когда демографическая волна пойдет вниз, необходимо постараться сохранить количество инженерных кадров.

"Углубленные учебники"

На форуме стало известно, что Московский физико-технический институт разработал для 10-11 классов учебники углубленного уровня по физике, математике, информатике, химии и биологии. Со следующего учебного года они поступят в российские школы.

"С этого учебного года разработанные учебники углубленного уровня проходят апробацию в более чем 50 школах нашей страны: от Калининграда до Владивостока. Со следующего года учебники "придут" во все российские школы", — заявил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, добавив, что сейчас вуз работает над учебниками 7-9 классов.

Говоря о разнице между учебниками углубленного и базового уровней, ректор пояснил, что "учебники углубленного уровня должны меняться гораздо быстрее, отслеживая изменения в соответствующей научной отрасли".

"Эти изменения очень быстрые: например, в биологии происходят революционные события, связанные с использованием технологий генетического редактирования, что влияет на здравоохранение в целом", — сказал он, добавив, что каждый человек сможет получать лечение и профилактику, основанную на уникальном геноме.

Кроме того, по его словам, серьезные изменения происходят в области информатики. "Вы видите, как технологии искусственного интеллекта и машинного обучения входят в нашу жизнь революционным образом", — отметил ректор, добавив, что учебник информатики углубленного уровня должен отражать эти изменения.