В Великом Новгороде появилась скульптура трех котов
Культура
Культура
 
17:33 22.11.2025 (обновлено: 17:36 22.11.2025)
В Великом Новгороде появилась скульптура трех котов
В Великом Новгороде появилась скульптура трех котов
Скульптурная композиция из трёх котов по мотивам картин художника Васи Ложкина появилась в Великом Новгороде на набережной Александра Невского. РИА Новости, 22.11.2025
В Великом Новгороде появилась скульптура трех котов

Скульптура трех котов по мотивам картин Ложкина появилась в Великом Новгороде

© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской областиСкульптура, созданная по мотивам работы художника Васи Ложкина "Три кота с деревянной сабелькой", в Великом Новгороде
Скульптура, созданная по мотивам работы художника Васи Ложкина Три кота с деревянной сабелькой, в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской области
Скульптура, созданная по мотивам работы художника Васи Ложкина "Три кота с деревянной сабелькой", в Великом Новгороде
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Скульптурная композиция из трёх котов по мотивам картин художника Васи Ложкина появилась в Великом Новгороде на набережной Александра Невского.
Как рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов, российский художник Ложкин впервые представил свою выставку в Великом Новгороде в 2023 году, и теперь один из его узнаваемых сюжетов получил воплощение в городской среде.
"На набережной Александра Невского в Великом Новгороде появилась новая скульптура, созданная по мотивам работы художника Васи Ложкина "Три кота с деревянной сабелькой". У одного из персонажей на щите появилось изображение герба Великого Новгорода", - сообщил Дронов в своём Telegram-канале.
Глава региона отметил, что работу выполнил скульптор Алексей Степаненко, известный новгородцам как автор памятника Гавриилу Державину, установленному в Державинском микрорайоне города в 2023 году.
Сборный саркофаг у западного фасада церкви Петра и Павла Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Новгороде нашли редкий саркофаг домонгольского времени
КультураВеликий НовгородНовгородская областьАлександр НевскийАлександра ДроноваГавриил Державин
 
 
