В Великом Новгороде появилась скульптура трех котов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Скульптурная композиция из трёх котов по мотивам картин художника Васи Ложкина появилась в Великом Новгороде на набережной Александра Невского.
Как рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов, российский художник Ложкин впервые представил свою выставку в Великом Новгороде в 2023 году, и теперь один из его узнаваемых сюжетов получил воплощение в городской среде.
"На набережной Александра Невского в Великом Новгороде появилась новая скульптура, созданная по мотивам работы художника Васи Ложкина "Три кота с деревянной сабелькой". У одного из персонажей на щите появилось изображение герба Великого Новгорода", - сообщил Дронов в своём Telegram-канале.
Глава региона отметил, что работу выполнил скульптор Алексей Степаненко, известный новгородцам как автор памятника Гавриилу Державину, установленному в Державинском микрорайоне города в 2023 году.
