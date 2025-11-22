В Белгородской области мужчина наступил на взрывное устройство

«

"В Борисовском округе пострадал мирный житель. В районе хутора Никольский мужчина наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало. Пострадавшего с осколочным ранением ноги доставили в Борисовскую ЦРБ", - написал он в Telegram-канале.