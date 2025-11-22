Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина наступил на взрывное устройство - РИА Новости, 22.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 22.11.2025
В Белгородской области мужчина наступил на взрывное устройство
В Белгородской области мужчина наступил на взрывное устройство
Житель Борисовского округа Белгородской области наступил на взрывное устройство, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
белгородская область
украина
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Житель Борисовского округа Белгородской области наступил на взрывное устройство, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"В Борисовском округе пострадал мирный житель. В районе хутора Никольский мужчина наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало. Пострадавшего с осколочным ранением ноги доставили в Борисовскую ЦРБ", - написал он в Telegram-канале.

Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Житель Шебекино подорвался на боеприпасе, когда косил траву
18 июня, 20:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
