В Иерусалимском Патриархате открылся музей икон и шедевров искусства

ИЕРУСАЛИМ, 22 ноя – РИА Новости. Музей Иерусалимской Патриархии открылся в субботу в Старом городе Иерусалима при активном содействии России, экспозиция музея состоит из сотен уникальных произведений живописи разных эпох и шедевров христианского искусства, которые были отреставрированы русскими мастерами в последние годы, передает корреспондент РИА Новости.

Открытие музея было приурочено к 20-летней годовщине интронизации православного патриарха Феофила III , который возглавил Греко-Православный Иерусалимский Патриархат 22 ноября 2005 года.

Работой над восстановлением уникального музея занимался Фонд Архистратига Божия Михаила под руководством Елены Мильской.

« "Результат превзошел наши ожидания. Самое главное – что это сделали русские. Как русский человек, я испытываю от этого гордость за нашу страну, за нашу Россию . Находясь на совсем другой территории, мы сделали великолепный музей, в котором представлены уникальные работы. Научному сообществу потребуются годы, чтобы исследовать то, что мы отреставрировали и дали этому новую жизнь. Мы соединили прошлое, настоящее и будущее. Мы сделали широко, по-русски. Пришли, сказали и сделали", - заявила российским журналистам Мильская.

На протяжении столетий представители христианских народов и их правители жертвовали храмам Святой Земли иконы, Евангелия в драгоценных окладах, священные облачения и богослужебные сосуды. Некоторые из этих предметов, которые сохранились в коллекции Иерусалимского Патриархата и сокровищнице Храма Гроба Господня, вошли в экспозицию музея.

"Здесь представлены примерно 350 произведений искусства, включая иконопись, произведения из драгоценных металлов, служебная утварь, Евангелие. Они выполнены византийскими, русскими, западноевропейскими и греческими мастерами. Самые древнейшие экспонаты датируются X веком. Этот музей является продолжением русского присутствия на Святой Земле, поскольку особо выделен вклад русских правителей и обычных русских людей. Мы исследуем их имена и их жизни", - рассказала РИА Новости Елена Саенкова, кандидат искусствоведения, заведующая отделом древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи.

По словам заместителя директора музея-заповедника Коломенское Натальи Горьковой, которая также курировала работу по открытию музея в Иерусалиме , для реставрации экспонатов из Москвы были приглашены лучшие эксперты и мастера.

"Этот музей стал результатом огромных усилий наших специалистов… Нам очень радостно сегодня представить этот музей, так как эти предметы теперь войдут в научный оборот и займут достойное место в мировом культурном наследии… Русские люди всегда стремились на Святую Землю. Русское присутствие на Святой Земле для нас очень важно, и мы прикладываем огромные усилия для того, чтобы здесь остаться и изучить этот уникальный материал", - заявила Горькова в беседе с корреспондентом агентства.