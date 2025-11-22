Рейтинг@Mail.ru
В Иерусалимском Патриархате открылся музей икон и шедевров искусства
20:58 22.11.2025 (обновлено: 21:19 22.11.2025)
В Иерусалимском Патриархате открылся музей икон и шедевров искусства
В Иерусалимском Патриархате открылся музей икон и шедевров искусства - РИА Новости, 22.11.2025
В Иерусалимском Патриархате открылся музей икон и шедевров искусства
Музей Иерусалимской Патриархии открылся в субботу в Старом городе Иерусалима при активном содействии России, экспозиция музея состоит из сотен уникальных... РИА Новости, 22.11.2025
Новости
Экспозиция музея Иерусалимской Патриархии в Старом городе Иерусалима
Музей Иерусалимской Патриархии открылся в Старом городе Иерусалима при активном содействии России. Экспозиция состоит из сотен шедевров христианского искусства, отреставрированных русскими мастерами. Старейшие из них датируются X веком. Особое место в экспозиции занимают подношения русских правителей и обычных людей.
В Иерусалимском Патриархате открылся музей икон и шедевров искусства

В Иерусалимском Патриархате при содействии России открылся музей икон и шедевров

ИЕРУСАЛИМ, 22 ноя – РИА Новости. Музей Иерусалимской Патриархии открылся в субботу в Старом городе Иерусалима при активном содействии России, экспозиция музея состоит из сотен уникальных произведений живописи разных эпох и шедевров христианского искусства, которые были отреставрированы русскими мастерами в последние годы, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие музея было приурочено к 20-летней годовщине интронизации православного патриарха Феофила III, который возглавил Греко-Православный Иерусалимский Патриархат 22 ноября 2005 года.
Патриарх Иерусалимский Феофил III - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Путин наградил патриарха Иерусалимского Орденом дружбы
17 ноября, 15:33
Работой над восстановлением уникального музея занимался Фонд Архистратига Божия Михаила под руководством Елены Мильской.
«
"Результат превзошел наши ожидания. Самое главное – что это сделали русские. Как русский человек, я испытываю от этого гордость за нашу страну, за нашу Россию. Находясь на совсем другой территории, мы сделали великолепный музей, в котором представлены уникальные работы. Научному сообществу потребуются годы, чтобы исследовать то, что мы отреставрировали и дали этому новую жизнь. Мы соединили прошлое, настоящее и будущее. Мы сделали широко, по-русски. Пришли, сказали и сделали", - заявила российским журналистам Мильская.
На протяжении столетий представители христианских народов и их правители жертвовали храмам Святой Земли иконы, Евангелия в драгоценных окладах, священные облачения и богослужебные сосуды. Некоторые из этих предметов, которые сохранились в коллекции Иерусалимского Патриархата и сокровищнице Храма Гроба Господня, вошли в экспозицию музея.
"Здесь представлены примерно 350 произведений искусства, включая иконопись, произведения из драгоценных металлов, служебная утварь, Евангелие. Они выполнены византийскими, русскими, западноевропейскими и греческими мастерами. Самые древнейшие экспонаты датируются X веком. Этот музей является продолжением русского присутствия на Святой Земле, поскольку особо выделен вклад русских правителей и обычных русских людей. Мы исследуем их имена и их жизни", - рассказала РИА Новости Елена Саенкова, кандидат искусствоведения, заведующая отделом древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Иерусалимский патриархат призвал православных патриархов к собранию
2 мая, 10:59
По словам заместителя директора музея-заповедника Коломенское Натальи Горьковой, которая также курировала работу по открытию музея в Иерусалиме, для реставрации экспонатов из Москвы были приглашены лучшие эксперты и мастера.
"Этот музей стал результатом огромных усилий наших специалистов… Нам очень радостно сегодня представить этот музей, так как эти предметы теперь войдут в научный оборот и займут достойное место в мировом культурном наследии… Русские люди всегда стремились на Святую Землю. Русское присутствие на Святой Земле для нас очень важно, и мы прикладываем огромные усилия для того, чтобы здесь остаться и изучить этот уникальный материал", - заявила Горькова в беседе с корреспондентом агентства.
В торжественной церемонии открытия музея принял участие и сам патриарх Иерусалимский Феофил III, который выразил благодарность российскому фонду за открытие этого музея.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Российский посол оценил отношения с Иерусалимским патриархатом
19 апреля, 00:18
 
