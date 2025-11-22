Рейтинг@Mail.ru
13:34 22.11.2025
В Москве снизилось число ДТП с участием детей
В Москве снизилось число ДТП с участием детей

Число ДТП с участием детей в Москве за 2025 год уменьшилось на 18 процентов

Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Число ДТП с участием детей в Москве уменьшилось на 18% за январь-октябрь 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число погибших в ДТП сократилось на 55%, а раненых - на 20%, сообщили в департаменте транспорта столицы.
"Аналитики ЦОДД изучили данные об авариях, в которых пострадали дети, за январь–октябрь 2025 года и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года. Что выяснили: число ДТП с участием детей уменьшилось на 18 процентов; число погибших сократилось на 55 процентов; количество раненых снизилось на 20 процентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов добавил, что улучшение статистики - результат слаженной работы ЦОДД и Госавтоинспекции.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Володин запустил опрос по теме использования питбайков детьми
МоскваМаксим ЛиксутовЦентр организации дорожного движения (ЦОДД)
 
 
