В Москве снизилось число ДТП с участием детей
Число ДТП с участием детей в Москве уменьшилось на 18% за январь-октябрь 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число погибших в ДТП... РИА Новости, 22.11.2025
В Москве снизилось число ДТП с участием детей
Число ДТП с участием детей в Москве за 2025 год уменьшилось на 18 процентов