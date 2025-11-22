В Москве снизилось число ДТП с участием детей

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Число ДТП с участием детей в Москве уменьшилось на 18% за январь-октябрь 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число погибших в ДТП сократилось на 55%, а раненых - на 20%, сообщили в департаменте транспорта столицы.