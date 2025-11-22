Пожар на парковке на Донецкой улице в Москве. Кадр видео из соцсетей

На юго-востоке Москвы загорелись несколько автомобилей

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Несколько автомобилей были повреждены на юго-востоке Москвы из-за возгорания мусорных контейнеров, обстоятельства произошедшего выясняются, возможен поджог.

"Рано утром 22 ноября в дежурную часть отдела полиции "Марьинский" О МВД России по району Марьино поступило сообщение по факту возгорания нескольких транспортных средств на Донецкой улице. На место незамедлительно был направлен наряд полиции", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД РФ.

Ведомство уточнило, что по прибытии полицейские обнаружили, что возгорание автомобилей произошло от находящихся рядом мусорных контейнеров. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и причиненный ущерб.

В Telegram-канале столичной прокуратуры отметили, что возгорание произошло в нескольких очагах, в результате повреждено 8 автомобилей и 2 мотоцикла. По предварительным данным, контейнеры поджег неизвестный.

© Фото : Прокуратура Москвы Последствия пожара на Донецкой улице в Москве © Фото : Прокуратура Москвы Последствия пожара на Донецкой улице в Москве