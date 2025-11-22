https://ria.ru/20251122/moskva-2056789935.html
На юго-востоке Москвы загорелись несколько автомобилей
На юго-востоке Москвы загорелись несколько автомобилей - РИА Новости, 22.11.2025
На юго-востоке Москвы загорелись несколько автомобилей
Несколько автомобилей были повреждены на юго-востоке Москвы из-за возгорания мусорных контейнеров, обстоятельства произошедшего выясняются, возможен поджог. РИА Новости, 22.11.2025
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Несколько автомобилей были повреждены на юго-востоке Москвы из-за возгорания мусорных контейнеров, обстоятельства произошедшего выясняются, возможен поджог.
"Рано утром 22 ноября в дежурную часть отдела полиции "Марьинский" ОМВД России
по району Марьино поступило сообщение по факту возгорания нескольких транспортных средств на Донецкой улице. На место незамедлительно был направлен наряд полиции", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД РФ.
Ведомство уточнило, что по прибытии полицейские обнаружили, что возгорание автомобилей произошло от находящихся рядом мусорных контейнеров. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и причиненный ущерб.
В Telegram-канале столичной прокуратуры отметили, что возгорание произошло в нескольких очагах, в результате повреждено 8 автомобилей и 2 мотоцикла. По предварительным данным, контейнеры поджег неизвестный.
Люблинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара.