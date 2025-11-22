Рейтинг@Mail.ru
На юго-востоке Москвы загорелись несколько автомобилей - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 22.11.2025 (обновлено: 13:33 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/moskva-2056789935.html
На юго-востоке Москвы загорелись несколько автомобилей
На юго-востоке Москвы загорелись несколько автомобилей - РИА Новости, 22.11.2025
На юго-востоке Москвы загорелись несколько автомобилей
Несколько автомобилей были повреждены на юго-востоке Москвы из-за возгорания мусорных контейнеров, обстоятельства произошедшего выясняются, возможен поджог. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T13:22:00+03:00
2025-11-22T13:33:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056790729_0:463:801:913_1920x0_80_0_0_4dafbe8a4d4fecd881f33f809e63dc5d.jpg
https://ria.ru/20251122/pozhar-2056742171.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056790729_0:388:801:988_1920x0_80_0_0_e7b436b8f9be75823a316a22295b20b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На юго-востоке Москвы загорелись несколько автомобилей

Несколько машин загорелись из-за возгорания мусорных контейнеров в Москве

Пожар на парковке на Донецкой улице в Москве. Кадр видео из соцсетей
Пожар на парковке на Донецкой улице в Москве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Пожар на парковке на Донецкой улице в Москве. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Несколько автомобилей были повреждены на юго-востоке Москвы из-за возгорания мусорных контейнеров, обстоятельства произошедшего выясняются, возможен поджог.
"Рано утром 22 ноября в дежурную часть отдела полиции "Марьинский" ОМВД России по району Марьино поступило сообщение по факту возгорания нескольких транспортных средств на Донецкой улице. На место незамедлительно был направлен наряд полиции", - говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД РФ.
Ведомство уточнило, что по прибытии полицейские обнаружили, что возгорание автомобилей произошло от находящихся рядом мусорных контейнеров. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и причиненный ущерб.
В Telegram-канале столичной прокуратуры отметили, что возгорание произошло в нескольких очагах, в результате повреждено 8 автомобилей и 2 мотоцикла. По предварительным данным, контейнеры поджег неизвестный.
© Фото : Прокуратура МосквыПоследствия пожара на Донецкой улице в Москве
Последствия пожара на Донецкой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
Последствия пожара на Донецкой улице в Москве
Люблинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара.
Пожарные ликвидируют возгорание - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В центре Москвы загорелось здание на Тверской улице
Вчера, 03:14
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала