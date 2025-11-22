https://ria.ru/20251122/moskva-2056787050.html
В Москве заменили более тысячи дорожных буферов безопасности
В Москве заменили более тысячи дорожных буферов безопасности - РИА Новости, 22.11.2025
В Москве заменили более тысячи дорожных буферов безопасности
Более тысячи буферов безопасности заменили на дорогах в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T12:54:00+03:00
2025-11-22T12:54:00+03:00
2025-11-22T12:54:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991524790_0:139:3074:1868_1920x0_80_0_0_e58b58d327848a0544216e91c642e625.jpg
https://ria.ru/20251121/moskva-2056510495.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991524790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3430a2e2d18cdd802326582b881ad3ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве заменили более тысячи дорожных буферов безопасности
Бирюков: более тысячи буферов безопасности заменили на дорогах Москвы
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более тысячи буферов безопасности заменили на дорогах в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства постоянно проводят мероприятия, связанные с обеспечением безопасного движения на столичных дорогах и магистралях. В этом году заменили более тысячи буферов безопасности. Эти специализированные барьеры устанавливаются в местах повышенной опасности - на мостах, поворотах, съездах и выездах. Они помогают водителю ориентироваться на дороге и позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП", - сказал Бирюков.
Он отметил, что дорожный буфер предназначен для разделения потоков движения. Он заполняется водой, резиновой крошкой или другими материалами с демпфирующими свойствами.