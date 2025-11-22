Рейтинг@Mail.ru
В Москве заменили более тысячи дорожных буферов безопасности - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:54 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/moskva-2056787050.html
В Москве заменили более тысячи дорожных буферов безопасности
В Москве заменили более тысячи дорожных буферов безопасности - РИА Новости, 22.11.2025
В Москве заменили более тысячи дорожных буферов безопасности
Более тысячи буферов безопасности заменили на дорогах в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T12:54:00+03:00
2025-11-22T12:54:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991524790_0:139:3074:1868_1920x0_80_0_0_e58b58d327848a0544216e91c642e625.jpg
https://ria.ru/20251121/moskva-2056510495.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991524790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3430a2e2d18cdd802326582b881ad3ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве заменили более тысячи дорожных буферов безопасности

Бирюков: более тысячи буферов безопасности заменили на дорогах Москвы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более тысячи буферов безопасности заменили на дорогах в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства постоянно проводят мероприятия, связанные с обеспечением безопасного движения на столичных дорогах и магистралях. В этом году заменили более тысячи буферов безопасности. Эти специализированные барьеры устанавливаются в местах повышенной опасности - на мостах, поворотах, съездах и выездах. Они помогают водителю ориентироваться на дороге и позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП", - сказал Бирюков.
Он отметил, что дорожный буфер предназначен для разделения потоков движения. Он заполняется водой, резиновой крошкой или другими материалами с демпфирующими свойствами.
Замена деформационных швов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Москве выполнили 80% работ по замене швов на мостах
21 ноября, 09:33
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала