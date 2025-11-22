В Москве заменили более тысячи дорожных буферов безопасности

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Более тысячи буферов безопасности заменили на дорогах в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства постоянно проводят мероприятия, связанные с обеспечением безопасного движения на столичных дорогах и магистралях. В этом году заменили более тысячи буферов безопасности. Эти специализированные барьеры устанавливаются в местах повышенной опасности - на мостах, поворотах, съездах и выездах. Они помогают водителю ориентироваться на дороге и позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП", - сказал Бирюков.