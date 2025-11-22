Клуб из Бразилии возобновит переговоры по игроку "Зенита"

«

"Он (Нино) выразил заинтересованность в возвращении в Бразилию в середине года. У нас состоялся разговор. Мы договорились о возобновлении переговоров в декабре, поскольку никаких отсрочек не было. Мы с нетерпением ждем возобновления переговоров. Это пока очень далекая перспектива, но она есть", - заявил вице-президент.