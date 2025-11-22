Клуб из Бразилии возобновит переговоры по игроку "Зенита"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вице-президент бразильского "Флуминенсе" Маттеус Монтенегро заявил, что клуб планирует возобновить переговоры о трансфере футболиста петербургского "Зенита" Нино в декабре, сообщает Globo.
"Он (Нино) выразил заинтересованность в возвращении в Бразилию в середине года. У нас состоялся разговор. Мы договорились о возобновлении переговоров в декабре, поскольку никаких отсрочек не было. Мы с нетерпением ждем возобновления переговоров. Это пока очень далекая перспектива, но она есть", - заявил вице-президент.
В июле СМИ уже писали об интересе "Флуминенсе" к Нино, однако бывший председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявлял РИА Новости, что петербургский клуб не ведет переговоров по трансферу защитника.
Нино 28 лет, он выступает за "Зенит" с 2024 года. За это время он помог "сине-бело-голубым" стать чемпионами России, а также завоевать национальный Кубок. В его активе три гола в 65 матчах за клуб. В текущем сезоне он принял участие в 14 встречах.
