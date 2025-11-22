Мирошник предложил создать новые форматы для трибунала над Украиной

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Для возможного трибунала над Украиной можно разработать новые форматы, например, приглашать международную общественность для наблюдения за самим процессом, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Речь должна идти о новых форматах с привлечением международной общественности, роль которых должна быть в верификации - наблюдении за соблюдением процедуры, в принципе, подтверждении справедливости такого рода действий. Устав Нюрнберга принят в августе 1945 года - после победы и завершения военных действий. Только тогда можно сконцентрировать все усилия и (при условии - ред.) воли всех стран-победителей, чтобы наказать тех, кто совершал преступления против человечности и нарушал законы войны", - сказал РИА Новости Мирошник в связи с 80-й годовщиной Нюрнбергского процесса.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
