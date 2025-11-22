Мирошник предложил создать новые форматы для трибунала над Украиной

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Для возможного трибунала над Украиной можно разработать новые форматы, например, приглашать международную общественность для наблюдения за самим процессом, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.