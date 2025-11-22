Минск адекватно реагирует на риторику Запада, заявил министр обороны

МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что со стороны коллективного Запада продолжает звучать агрессивная риторика в адрес Минска, на этом фоне республика адекватно реагирует и готовит свои вооруженные силы.

"И для нас это является дополнительной мотивацией для того, чтобы защищать нашу страну. Мы видим и знаем, что у нас есть что защищать. А наши люди должны чувствовать за спиной военную мощь, тогда все мирные задачи будут выполнены", - добавил глава минобороны.