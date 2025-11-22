https://ria.ru/20251122/minsk-2056787929.html
Минск адекватно реагирует на риторику Запада, заявил министр обороны
Минск адекватно реагирует на риторику Запада, заявил министр обороны - РИА Новости, 22.11.2025
Минск адекватно реагирует на риторику Запада, заявил министр обороны
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что со стороны коллективного Запада продолжает звучать агрессивная риторика в адрес Минска, на этом фоне... РИА Новости, 22.11.2025
Минск адекватно реагирует на риторику Запада, заявил министр обороны
Глава МО Хренин: Минск адекватно реагирует на агрессивную риторику Запада
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что со стороны коллективного Запада продолжает звучать агрессивная риторика в адрес Минска, на этом фоне республика адекватно реагирует и готовит свои вооруженные силы.
"К сожалению, обстановка вокруг нашей страны, мы видим, не становится спокойней и лучше. Звучит агрессивная риторика со стороны соседних с нами стран, да и вообще так называемого коллективного Запада. В этих условиях обстановки мы адекватно реагируем и также готовим свои вооруженные силы", - сказал министр в рамках церемонии принятия военной присяги новобранцами, которая прошла в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре в Минской области.
. Его слова приводит пресс-служба в Telegram-канале
минобороны.
По словам министра, самое главное то, что сегодня граждане полностью поддерживают выбранный президентом республики курс развития страны.
"И для нас это является дополнительной мотивацией для того, чтобы защищать нашу страну. Мы видим и знаем, что у нас есть что защищать. А наши люди должны чувствовать за спиной военную мощь, тогда все мирные задачи будут выполнены", - добавил глава минобороны.
В субботу в Белоруссии
в соединениях и воинских частях более 10 тысяч новобранцев принесут военную присягу. В том числе более 2300 человек произнесли клятву на верность Родине в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. На мероприятии присутствовал Хренин
.