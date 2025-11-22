Овечкин побьет рекорд Гретцки по общему количеству голов, считает Михайлов

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил РИА Новости об уверенности в том, что российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин уже в этом сезоне побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по суммарному количеству шайб, заброшенных в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Кубка Стэнли.
Россиянин в ночь на пятницу трижды поразил ворота соперника в матче команды с "Монреалем Канадиенс", обеспечив победу со счетом 8:4. На счету Овечкина стало 907 шайб, и он является рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ, ранее превзойдя показатель Гретцки (894). Однако канадцу принадлежит высшее достижение по суммарному количеству голов в чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли (1016). В активе Овечкина на данный момент 984 шайбы (907 в чемпионатах лиги и 77 в Кубке Стэнли).
«
"Александр Овечкин в текущем чемпионате Национальной хоккейной лиги провел 21 игру, и до конца турнира остается еще 61 матч. Я уверен, что в этом сезоне Александр Овечкин побьет еще один рекорд Уэйна Гретцки. И желаю Саше, чтобы ему удалось это сделать", - сказал Михайлов.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по действующему контракту с "Вашингтоном".