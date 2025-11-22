Овечкин побьет рекорд Гретцки по общему количеству голов, считает Михайлов

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил РИА Новости об уверенности в том, что российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин уже в этом сезоне побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по суммарному количеству шайб, заброшенных в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Кубка Стэнли.