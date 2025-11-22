Рейтинг@Mail.ru
Овечкин побьет рекорд Гретцки по общему количеству голов, считает Михайлов
Хоккей
Хоккей
 
10:47 22.11.2025 (обновлено: 11:56 22.11.2025)
Овечкин побьет рекорд Гретцки по общему количеству голов, считает Михайлов
Овечкин побьет рекорд Гретцки по общему количеству голов, считает Михайлов - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Овечкин побьет рекорд Гретцки по общему количеству голов, считает Михайлов
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил РИА Новости об уверенности в том, что российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин уже в этом... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
уэйн гретцки
борис михайлов
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
монреаль канадиенс
национальная хоккейная лига (нхл)
хоккей
уэйн гретцки, борис михайлов, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, монреаль канадиенс, национальная хоккейная лига (нхл)
Уэйн Гретцки, Борис Михайлов, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Монреаль Канадиенс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Хоккей
Овечкин побьет рекорд Гретцки по общему количеству голов, считает Михайлов

Михайлов уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам в НХЛ и Кубке Стэнли

Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил РИА Новости об уверенности в том, что российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин уже в этом сезоне побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по суммарному количеству шайб, заброшенных в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Кубка Стэнли.
Россиянин в ночь на пятницу трижды поразил ворота соперника в матче команды с "Монреалем Канадиенс", обеспечив победу со счетом 8:4. На счету Овечкина стало 907 шайб, и он является рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ, ранее превзойдя показатель Гретцки (894). Однако канадцу принадлежит высшее достижение по суммарному количеству голов в чемпионатах НХЛ и Кубке Стэнли (1016). В активе Овечкина на данный момент 984 шайбы (907 в чемпионатах лиги и 77 в Кубке Стэнли).
«
"Александр Овечкин в текущем чемпионате Национальной хоккейной лиги провел 21 игру, и до конца турнира остается еще 61 матч. Я уверен, что в этом сезоне Александр Овечкин побьет еще один рекорд Уэйна Гретцки. И желаю Саше, чтобы ему удалось это сделать", - сказал Михайлов.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по действующему контракту с "Вашингтоном".
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Овечкин захватил Вашингтон. Столица США без ума от русского рекордсмена
11 апреля, 06:25
 
ХоккейУэйн ГретцкиБорис МихайловАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзМонреаль КанадиенсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
