"Металлург" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября
14:20 22.11.2025 (обновлено: 14:28 22.11.2025)
"Металлург" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября
"Металлург" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025
металлург (магнитогорск), адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл)
Игроки ХК Металлург
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Металлург" и "Адмирал" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 22 ноября и начнется в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 ноября 2025 • начало в 14:30
Закончен (Б)
Металлург Мг
4 : 31:0
Адмирал
02:06 • Никита Михайлис
(Валерий Орехов)
27:18 • Mikhail Fyodorov
(Роман Канцеров, Владимир Ткачев)
51:35 • Владимир Ткачев
(Робин Пресс)
65:01 • Роман Канцеров (П)
06:29 • Дмитрий Завгородний
(Александр Шепелев, Либор Сулак)
10:13 • Дмитрий Завгородний
(Игорь Гераськин, Семен Ручкин)
58:47 • Даниил Гутик
(Георгий Солянников, Степан Старков)
