"Металлург" — "Адмирал": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Металлург" и "Адмирал" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 22 ноября и начнется в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
22 ноября 2025 • начало в 14:30
Закончен (Б)
02:06 • Никита Михайлис
27:18 • Mikhail Fyodorov
(Роман Канцеров, Владимир Ткачев)
51:35 • Владимир Ткачев
(Робин Пресс)
65:01 • Роман Канцеров (П)
06:29 • Дмитрий Завгородний
10:13 • Дмитрий Завгородний
58:47 • Даниил Гутик
(Георгий Солянников, Степан Старков)