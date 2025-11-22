В Магадане стартовал благотворительный марафон в поддержку бойцов СВО

МАГАДАН, 22 ноя - РИА Новости. В Магадане в субботу стартовал благотворительный марафон в поддержку бойцов СВО "Колыма - надежный тыл!", сообщает правительство региона.

Уточняется, что в рамках марафона жители региона посмотрят интерактивный спектакль "Волшебник Изумрудного города", поучаствуют в ярмарке свежей выпечки и поделок, созданных родителями и воспитанниками образовательных учреждений. В программе также акция "Письмо солдату", различные мастер-классы: сборка-разборка оружия, плетение сетей, создание поделок своими руками, авторское украшение пирожных.