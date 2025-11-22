Рейтинг@Mail.ru
В Магадане стартовал благотворительный марафон в поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
05:22 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/magadan-2056748353.html
В Магадане стартовал благотворительный марафон в поддержку бойцов СВО
В Магадане стартовал благотворительный марафон в поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 22.11.2025
В Магадане стартовал благотворительный марафон в поддержку бойцов СВО
В Магадане в субботу стартовал благотворительный марафон в поддержку бойцов СВО "Колыма - надежный тыл!", сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T05:22:00+03:00
2025-11-22T05:22:00+03:00
надежные люди
магадан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_0:278:2277:1559_1920x0_80_0_0_38c23c2691d1de826a165b04663d64c3.jpg
https://ria.ru/20250911/svo-2041164697.html
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732845084_98:0:2231:1600_1920x0_80_0_0_899fe0047bb8c0e651e6f3ff9e023c7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан
Надежные люди, Магадан
В Магадане стартовал благотворительный марафон в поддержку бойцов СВО

В Магадане стартовал марафон "Колыма — надежный тыл!" в поддержку бойцов СВО

© РИА Новости / Александр Крылов | Перейти в медиабанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Александр Крылов
Перейти в медиабанк
Вид на город Магадан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАГАДАН, 22 ноя - РИА Новости. В Магадане в субботу стартовал благотворительный марафон в поддержку бойцов СВО "Колыма - надежный тыл!", сообщает правительство региона.
Магадане стартует II Благотворительный марафон в поддержку бойцов СВО "Колыма - надежный тыл!" Он пройдет: 22-23 ноября в библиотеке им. А. С. Пушкина входные билеты можно будет приобрести за наличный расчет. Все собранные средства пойдут на обеспечение необходимыми предметами участников спецоперации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках марафона жители региона посмотрят интерактивный спектакль "Волшебник Изумрудного города", поучаствуют в ярмарке свежей выпечки и поделок, созданных родителями и воспитанниками образовательных учреждений. В программе также акция "Письмо солдату", различные мастер-классы: сборка-разборка оружия, плетение сетей, создание поделок своими руками, авторское украшение пирожных.
Магадан - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Волонтеры из Магадана отправили в зону СВО гуманитарную помощь
11 сентября, 12:28
 
Надежные людиМагадан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала