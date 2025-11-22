https://ria.ru/20251122/magadan-2056748353.html
В Магадане стартовал благотворительный марафон в поддержку бойцов СВО
В Магадане в субботу стартовал благотворительный марафон в поддержку бойцов СВО "Колыма - надежный тыл!", сообщает правительство региона. РИА Новости, 22.11.2025
В Магадане стартовал марафон "Колыма — надежный тыл!" в поддержку бойцов СВО
МАГАДАН, 22 ноя - РИА Новости. В Магадане в субботу стартовал благотворительный марафон в поддержку бойцов СВО "Колыма - надежный тыл!", сообщает правительство региона.
"В Магадане
стартует II Благотворительный марафон в поддержку бойцов СВО "Колыма - надежный тыл!" Он пройдет: 22-23 ноября в библиотеке им. А. С. Пушкина входные билеты можно будет приобрести за наличный расчет. Все собранные средства пойдут на обеспечение необходимыми предметами участников спецоперации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках марафона жители региона посмотрят интерактивный спектакль "Волшебник Изумрудного города", поучаствуют в ярмарке свежей выпечки и поделок, созданных родителями и воспитанниками образовательных учреждений. В программе также акция "Письмо солдату", различные мастер-классы: сборка-разборка оружия, плетение сетей, создание поделок своими руками, авторское украшение пирожных.