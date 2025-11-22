Мадуро призвал студентов из Венесуэлы и США выступить против войны

МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Студенческие движения Венесуэлы и США должны выступить единым голосом против войны и в поддержку мира, заявил президент Николас Мадуро на марше в честь Дня венесуэльского студента.

"Установить связь со студенческими движениями и студентами США и сказать им: остановите войну, нет войне! Венесуэла хочет мира", - предложил Мадуро , обращаясь к студентам на мероприятии. Трансляция велась в его социальных сетях.

Политик отметил, что в Венесуэле 80% студентов учатся в "государственных, бесплатных и качественных университетах", и призвал участников мероприятия распространять информацию об этом за пределами страны, продемонстрировать, что Венесуэла - "страна хороших людей, сильных университетов и научного движения, создающего полезные вещи для человечества".

Три дня назад глава государства принял в столичном дворце Мирафлорес пасторов евангельских и христианских церквей Венесуэлы и США и принял участие в совместной молитве за мир. Ее инициатором стал мичиганский пастор, который прислал письмо президенту Венесуэлы с соответствующим призывом.

Газета New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп одобрил планы ЦРУ провести секретные операции в Венесуэле, которые могут стать подготовкой для военных действий США.