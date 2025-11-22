https://ria.ru/20251122/maduro-2056741480.html
Мадуро призвал студентов из Венесуэлы и США выступить против войны
Мадуро призвал студентов Венесуэлы и США объединиться в защиту мира
МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Студенческие движения Венесуэлы и США должны выступить единым голосом против войны и в поддержку мира, заявил президент Николас Мадуро на марше в честь Дня венесуэльского студента.
"Установить связь со студенческими движениями и студентами США
и сказать им: остановите войну, нет войне! Венесуэла
хочет мира", - предложил Мадуро
, обращаясь к студентам на мероприятии. Трансляция велась в его социальных сетях.
Политик отметил, что в Венесуэле 80% студентов учатся в "государственных, бесплатных и качественных университетах", и призвал участников мероприятия распространять информацию об этом за пределами страны, продемонстрировать, что Венесуэла - "страна хороших людей, сильных университетов и научного движения, создающего полезные вещи для человечества".
Три дня назад глава государства принял в столичном дворце Мирафлорес пасторов евангельских и христианских церквей Венесуэлы и США и принял участие в совместной молитве за мир. Ее инициатором стал мичиганский пастор, который прислал письмо президенту Венесуэлы с соответствующим призывом.
Газета New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп
одобрил планы ЦРУ
провести секретные операции в Венесуэле, которые могут стать подготовкой для военных действий США.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC
в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон
не планирует воевать с Каракасом
.