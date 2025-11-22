"Локомотив" — "Амур": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Локомотив" и "Амур" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 22 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
22 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
05:37 • Максим Березкин
20:16 • Александр Радулов
44:12 • Алексей Береглазов
46:01 • Yegor Surin
(Рушан Рафиков, Степан Никулин)
01:15 • Евгений Свечников
(Игнат Коротких, Ярослав Лихачев)
05:03 • Ярослав Дыбленко
(Александр Филатьев, Кирилл Слепец)
15:37 • Ярослав Лихачев
23:15 • Алекс Бродхерст
37:40 • Кирилл Петков
(Рауль Акмалдинов)
46:15 • Евгений Свечников
(Игнат Коротких, Ярослав Лихачев)