"Локомотив" — "Амур": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Хоккей
 
16:00 22.11.2025
"Локомотив" — "Амур": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
хоккей
локомотив (ярославль)
амур
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
локомотив (ярославль), амур, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Локомотив (Ярославль), Амур, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Локомотив" — "Амур": смотреть онлайн матч КХЛ 22 ноября

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. "Локомотив" и "Амур" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 22 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Локомотив
4 : 6
Амур
05:37 • Максим Березкин
(Рушан Рафиков, Павел Красковский)
20:16 • Александр Радулов
(Рушан Рафиков, Александр Полунин)
44:12 • Алексей Береглазов
(Александр Радулов, Байрон Фроуз)
46:01 • Yegor Surin
(Рушан Рафиков, Степан Никулин)
01:15 • Евгений Свечников
(Игнат Коротких, Ярослав Лихачев)
05:03 • Ярослав Дыбленко
(Александр Филатьев, Кирилл Слепец)
15:37 • Ярослав Лихачев
(Евгений Свечников, Игнат Коротких)
23:15 • Алекс Бродхерст
(Алекс Гальченюк, Олег Ли)
37:40 • Кирилл Петков
(Рауль Акмалдинов)
46:15 • Евгений Свечников
(Игнат Коротких, Ярослав Лихачев)
ХоккейЛокомотив (Ярославль)АмурКХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
