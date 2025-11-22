Кустурица ответил на вопрос о возможности настроить сербов против России

«

"Думаю, что власти уже долго стараются показать, что они не против России. Но по опыту никто не знает, что будет в итоге. Входит ли Сербия в концепцию юго-восточного крыла НАТО или нет. Во времена Австро-Венгрии с одной стороны сербы (австро-венгерские подданные - ред.) воевали против Сербии. Если дураки, будут опять так воевать", - сказал Кустурица, отвечая на вопрос РИА Новости о том, возможно ли настроить граждан Сербии против России.