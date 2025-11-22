https://ria.ru/20251122/kusturitsa-2056832592.html
Кустурица ответил на вопрос о возможности настроить сербов против России
Кустурица ответил на вопрос о возможности настроить сербов против России - РИА Новости, 22.11.2025
Кустурица ответил на вопрос о возможности настроить сербов против России
Власти Сербии проявят глупость, если дадут втянуть себя в конфликт против России, заявил в ответ на вопрос РИА Новости сербский режиссер Эмир Кустурица. РИА Новости, 22.11.2025
Кустурица: Белград проявит глупость, если позволит втянуть себя в конфликт против России
Белград проявит глупость, если позволит втянуть себя в конфликт против России, заявил РИА Новости сербский режиссер Эмир Кустурица.
