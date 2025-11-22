Рейтинг@Mail.ru
Кустурица ответил на вопрос о возможности настроить сербов против России - РИА Новости, 22.11.2025
19:15 22.11.2025 (обновлено: 19:22 22.11.2025)
Кустурица ответил на вопрос о возможности настроить сербов против России
Кустурица ответил на вопрос о возможности настроить сербов против России
Власти Сербии проявят глупость, если дадут втянуть себя в конфликт против России, заявил в ответ на вопрос РИА Новости сербский режиссер Эмир Кустурица. РИА Новости, 22.11.2025
Кустурица: Белград проявит глупость, если позволит втянуть себя в конфликт против России
Белград проявит глупость, если позволит втянуть себя в конфликт против России, заявил РИА Новости сербский режиссер Эмир Кустурица.
Кустурица ответил на вопрос о возможности настроить сербов против России

Кустурица: Сербия проявит глупость, если даст втянуть себя в конфликт против РФ

ДРВЕНГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Власти Сербии проявят глупость, если дадут втянуть себя в конфликт против России, заявил в ответ на вопрос РИА Новости сербский режиссер Эмир Кустурица.
«
"Думаю, что власти уже долго стараются показать, что они не против России. Но по опыту никто не знает, что будет в итоге. Входит ли Сербия в концепцию юго-восточного крыла НАТО или нет. Во времена Австро-Венгрии с одной стороны сербы (австро-венгерские подданные - ред.) воевали против Сербии. Если дураки, будут опять так воевать", - сказал Кустурица, отвечая на вопрос РИА Новости о том, возможно ли настроить граждан Сербии против России.
Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Вучич обвинил Кустурицу в попытке свергнуть его
27 июля, 12:36
 
КультураВ миреСербияРоссияАвстро-ВенгрияЭмир КустурицаНАТОБелград (город)
 
 
