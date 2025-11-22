https://ria.ru/20251122/krym-2056784790.html
Силы ПВО за три часа сбили шесть украинских БПЛА над Крымом
Силы ПВО за три часа сбили шесть украинских БПЛА над Крымом
Средства ПВО за три часа сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
