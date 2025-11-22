https://ria.ru/20251122/kostyleva-2056819153.html
Плющенко подарит телефон ученице, чтобы его не забирала мама
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что подарит фигуристке Елене Костылевой телефон, так как ее личный постоянно забирает мама спортсменки. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости, Влад Жуков. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что подарит фигуристке Елене Костылевой телефон, так как ее личный постоянно забирает мама спортсменки.
Накануне завершился заключительный в сезоне этап Гран-при России среди юниоров в Омске, Костылева заняла на нем второе место. Мать спортсменки Ирина в субботу обвинила в этом тренерский штаб, написав в соцсетях, что "причина падений Лены – отсутствие работы над прыжками в связках и отсутствие прокатов программ вообще".
"По возвращении я подарю Лене телефон, чтобы это было её личное имущество, так как её телефон регулярно забирается, чтобы она не имела связи со мной и нашим штабом, - написал Плющенко в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). - Предупреждаю не первый, но в последний раз. Лена в доверительных отношениях со мной и нашим штабом, Лену в обиду не дадим. Ей 14 лет она не игрушка, не робот".
Плющенко отметил, что Костылева в настоящее время восстанавливается от повреждений колена и бедра.
"Спортсмену свойственно быть не всегда в форме, но случай в Омске - просто недоконцентрация и усталость. Я сам такое проходил, будучи в юности в блестящей форме, - добавил тренер. - Ребенка-спортсмена нужно хвалить хотя бы иногда, а не говорить, что она "говно" и "толстожопая", и ничего у нее не получится! Я не раз запрещал это делать, но безрезультатно, а также запретил учить тренеров, как тренировать, вставлять свои дилетантские "5 копеек" везде и всегда".