Плющенко подарит телефон ученице, чтобы его не забирала мама

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости, Влад Жуков. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что подарит фигуристке Елене Костылевой телефон, так как ее личный постоянно забирает мама спортсменки.

Накануне завершился заключительный в сезоне этап Гран-при России среди юниоров в Омске, Костылева заняла на нем второе место. Мать спортсменки Ирина в субботу обвинила в этом тренерский штаб, написав в соцсетях, что "причина падений Лены – отсутствие работы над прыжками в связках и отсутствие прокатов программ вообще".

"По возвращении я подарю Лене телефон, чтобы это было её личное имущество, так как её телефон регулярно забирается, чтобы она не имела связи со мной и нашим штабом, - написал Плющенко в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). - Предупреждаю не первый, но в последний раз. Лена в доверительных отношениях со мной и нашим штабом, Лену в обиду не дадим. Ей 14 лет она не игрушка, не робот".

Плющенко отметил, что Костылева в настоящее время восстанавливается от повреждений колена и бедра.