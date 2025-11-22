Рейтинг@Mail.ru
09:51 22.11.2025 (обновлено: 11:56 22.11.2025)
Российская конькобежка Коржова не попала в десятку на этапе Кубка мира
спорт, конькобежный спорт, марина зуева
Спорт, Конькобежный спорт, Марина Зуева
Российская конькобежка Коржова не попала в десятку на этапе Кубка мира

Россиянка Коржова заняла 11-е место на 3000 м на этапе Кубка мира в Калгари

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонькобежный спорт
Конькобежный спорт. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россиянка Ксения Коржова заняла 11-е место на дистанции 3000 метров на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в канадском Калгари.
Победительницей стала нидерландка Йой Бёне с результатом 3 минуты 54,42 секунды. Далее расположились Рагне Виклунд (отставание 0,83 секунды) из Норвегии и канадка Валери Мальте (+2,03).
Коржова отстала от победительницы на 7,32 секунды. Белоруска Марина Зуева (+7,70) заняла 13-е место.
ISU в декабре 2024 года объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе, без гимна и флага. В мае ISU одобрил список из 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов, которые могут принять участие в квалификации к Играм.
