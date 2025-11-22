https://ria.ru/20251122/korzhova-2056766399.html
Российская конькобежка Коржова не попала в десятку на этапе Кубка мира
Россиянка Ксения Коржова заняла 11-е место на дистанции 3000 метров на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в канадском Калгари. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T09:51:00+03:00
2025-11-22T09:51:00+03:00
2025-11-22T11:56:00+03:00
спорт
конькобежный спорт
марина зуева
Спорт, Конькобежный спорт, Марина Зуева
Россиянка Коржова заняла 11-е место на 3000 м на этапе Кубка мира в Калгари