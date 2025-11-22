Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20

Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья отметил, что площадка оказалась удобной для встречи европейских стран, обсуждающих мирный план США. Готовность способствовать заключению мира выразила, в частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О намерении представителей стран ЕС встретиться на саммите для обсуждения американской инициативы ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.