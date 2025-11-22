Рейтинг@Mail.ru
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20 - РИА Новости, 22.11.2025
17:50 22.11.2025 (обновлено: 18:44 22.11.2025)
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
Немецкая делегация на саммите лидеров G20 отказалась впускать представителей российских СМИ на пресс-конференцию канцлера Фридриха Мерца, передает корреспондент РИА Новости, 22.11.2025
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20. Один из членов делегации ФРГ заявил РИА Новости, что допускаются только немецкие журналисты.
в мире, йоханнесбург, максим орешкин, саммит g20, юар, украина, евросоюз, оон, германия, фридрих мерц
В мире, Йоханнесбург, Максим Орешкин, Саммит G20, ЮАР, Украина, Евросоюз, ООН, Германия, Фридрих Мерц
Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20

На пресс-конференцию Мерца на саммите G20 пустили только немецких журналистов

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Немецкая делегация на саммите лидеров G20 отказалась впускать представителей российских СМИ на пресс-конференцию канцлера Фридриха Мерца, передает корреспондент РИА Новости.
На его вопрос ответили, что на нее допускают только немецких журналистов.
Орешкин рассказал, как отправляемые Украине деньги возвращаются на Запад
Вчера, 15:11
Вчера, 15:11
Ранее в субботу лидеры стран "Группы двадцати" приняли декларацию, в которой призвали к урегулированию конфликтов в мире, в том числе на Украине.

Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья отметил, что площадка оказалась удобной для встречи европейских стран, обсуждающих мирный план США. Готовность способствовать заключению мира выразила, в частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О намерении представителей стран ЕС встретиться на саммите для обсуждения американской инициативы ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, участники призвали расширить Совет Безопасности ООН за счет стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Отмечается, что такая реформа приведет его к реалиям и требованиями XXI века, сделав более представительным, инклюзивным и демократичным, а также более прозрачным для всех членов ООН.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
В "Группу двадцати" входят 19 стран: Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС и Африканский союз.
"Группа двадцати" (G20)
18 ноября 2024, 01:03
Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот мероприятия из-за "притеснения белого населения ЮАР". Текст утвержденной декларации составлен от лица лидеров только тех стран объединения, которые прибыли на саммит.
Эксперт оценил последствия отказа США от участия в саммите G20
Вчера, 13:29
Вчера, 13:29
 
В миреЙоханнесбургМаксим ОрешкинСаммит G20ЮАРУкраинаЕвросоюзООНГерманияФридрих Мерц
 
 
