Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Немецкая делегация на саммите лидеров G20 отказалась впускать представителей российских СМИ на пресс-конференцию канцлера Фридриха Мерца, передает корреспондент РИА Новости.
На его вопрос ответили, что на нее допускают только немецких журналистов.
Ранее в субботу лидеры стран "Группы двадцати" приняли декларацию, в которой призвали к урегулированию конфликтов в мире, в том числе на Украине.
Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья отметил, что площадка оказалась удобной для встречи европейских стран, обсуждающих мирный план США. Готовность способствовать заключению мира выразила, в частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О намерении представителей стран ЕС встретиться на саммите для обсуждения американской инициативы ранее сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, участники призвали расширить Совет Безопасности ООН за счет стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Отмечается, что такая реформа приведет его к реалиям и требованиями XXI века, сделав более представительным, инклюзивным и демократичным, а также более прозрачным для всех членов ООН.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
"Группа двадцати" (G20)
18 ноября 2024, 01:03
Президент США Дональд Трамп заранее объявил бойкот мероприятия из-за "притеснения белого населения ЮАР". Текст утвержденной декларации составлен от лица лидеров только тех стран объединения, которые прибыли на саммит.