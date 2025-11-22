Рейтинг@Mail.ru
Гимнастка из России заняла шестое место в многоборье на юниорском ЧМ
16:33 22.11.2025
Гимнастка из России заняла шестое место в многоборье на юниорском ЧМ
спорт, международная федерация гимнастики (fig), спортивная гимнастика
Спорт, Международная федерация гимнастики (FIG), Спортивная гимнастика
Каюмова заняла шестое место в индивидуальном многоборье на юниорском ЧМ

Каюмова заняла шестое место в индивидуальном многоборье на юниорском ЧМ

Милана Каюмова
Милана Каюмова
Милана Каюмова. Архивное фото
Милана Каюмова. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россиянка Милана Каюмова заняла шестое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле (Филиппины).
В сумме россиянка набрала 51,332 балла. Первое место заняла японка Юме Минамино (53,632). Второй стала француженка Елена Колас (53,298), третьей - японка Миса Нисияма (53,066).
Ранее в субботу победу в многоборье среди юниоров одержал россиянин Арсений Духно. Мировое первенство завершится 24 ноября.
Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских и белорусских спортсменов до турниров в нейтральном статусе.
