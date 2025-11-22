Рейтинг@Mail.ru
19:02 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/izrail-2056831011.html
США поддержали субботние удары ЦАХАЛ по Газе, сообщает Axios
США поддержали субботние удары ЦАХАЛ по Газе, сообщает Axios
в мире, сша, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
© Фото : соцсетиДым после израильских ударов по городу Рафах
Дым после израильских ударов по городу Рафах - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : соцсети
Дым после израильских ударов по городу Рафах. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. США поддерживают субботние удары израильской армии по сектору Газа в качестве ответных мер на нарушение прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нарушении перемирия - неизвестный открыл огонь по израильским солдатам и был ликвидирован, после чего ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.
"Администрация (президента США Дональда) Трампа поддерживает сегодняшние израильские ответные удары по Газе", - написал Равид в соцсети X со ссылкой на американское официальное лицо.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
