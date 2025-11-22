США поддержали субботние удары ЦАХАЛ по Газе, сообщает Axios

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. США поддерживают субботние удары израильской армии по сектору Газа в качестве ответных мер на нарушение прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нарушении перемирия - неизвестный открыл огонь по израильским солдатам и был ликвидирован, после чего ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.
"Администрация (президента США Дональда) Трампа поддерживает сегодняшние израильские ответные удары по Газе", - написал Равид в соцсети X со ссылкой на американское официальное лицо.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль останков заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть израильской все оставшиеся в ее руках 28 тел.