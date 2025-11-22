Вице-президент Индонезии оценил сотрудничество стран в рамках G20

ДЖАКАРТА, 22 ноя – РИА Новости. Страны G20 имеют право строить свой собственный путь развития, сотрудничество не должно порождать зависимость, заявил вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг Рака на саммите G20 в ЮАР.

"Индонезия убеждена, что каждая страна имеет право выстраивать свой собственный путь развития, поскольку не существует единой модели, подходящей всем. Не существует "лучшего метода". Сотрудничество должно усиливать, а не диктовать. Сотрудничество должно возвышать, а не порождать зависимость", - подчеркнул вице-президент.