16:16 22.11.2025 (обновлено: 16:31 22.11.2025)
Вице-президент Индонезии оценил сотрудничество стран в рамках G20
в мире, юар, индонезия, бразилия, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, ЮАР, Индонезия, Бразилия, Максим Орешкин, Большая двадцатка
Вице-президент Индонезии оценил сотрудничество стран в рамках G20

Ракабуминг Рака: страны G20 имеют право строить собственный путь развития

Лидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Thomas Mukoya
Лидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
ДЖАКАРТА, 22 ноя – РИА Новости. Страны G20 имеют право строить свой собственный путь развития, сотрудничество не должно порождать зависимость, заявил вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг Рака на саммите G20 в ЮАР.
"Индонезия убеждена, что каждая страна имеет право выстраивать свой собственный путь развития, поскольку не существует единой модели, подходящей всем. Не существует "лучшего метода". Сотрудничество должно усиливать, а не диктовать. Сотрудничество должно возвышать, а не порождать зависимость", - подчеркнул вице-президент.
Председательство в "группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце 2025 года республика передаст его США. Лидерский саммит G20 пройдет 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
