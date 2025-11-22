https://ria.ru/20251122/indonezija-2056811356.html
Вице-президент Индонезии оценил сотрудничество стран в рамках G20
Вице-президент Индонезии оценил сотрудничество стран в рамках G20 - РИА Новости, 22.11.2025
Вице-президент Индонезии оценил сотрудничество стран в рамках G20
Страны G20 имеют право строить свой собственный путь развития, сотрудничество не должно порождать зависимость, заявил вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T16:16:00+03:00
2025-11-22T16:16:00+03:00
2025-11-22T16:31:00+03:00
в мире
юар
индонезия
бразилия
максим орешкин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bb8c2933b62184e2b0df0a8cd6b1bb3.jpg
https://ria.ru/20251122/uchastniki-2056807380.html
юар
индонезия
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_12af6f0b6ce32ca9b317a986e94d01c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, индонезия, бразилия, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, ЮАР, Индонезия, Бразилия, Максим Орешкин, Большая двадцатка
Вице-президент Индонезии оценил сотрудничество стран в рамках G20
Ракабуминг Рака: страны G20 имеют право строить собственный путь развития
ДЖАКАРТА, 22 ноя – РИА Новости. Страны G20 имеют право строить свой собственный путь развития, сотрудничество не должно порождать зависимость, заявил вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг Рака на саммите G20 в ЮАР.
"Индонезия убеждена, что каждая страна имеет право выстраивать свой собственный путь развития, поскольку не существует единой модели, подходящей всем. Не существует "лучшего метода". Сотрудничество должно усиливать, а не диктовать. Сотрудничество должно возвышать, а не порождать зависимость", - подчеркнул вице-президент.
Председательство в "группе двадцати" перешло к ЮАР
с 1 декабря 2024 года от Бразилии
. В конце 2025 года республика передаст его США
. Лидерский саммит G20
пройдет 22–23 ноября в Йоханнесбурге
. Российскую делегацию возглавит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин
.