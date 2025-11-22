Рейтинг@Mail.ru
Хэмилтон назвал текущий сезон самым сложным в карьере
Формула-1
 
22.11.2025
Хэмилтон назвал текущий сезон самым сложным в карьере
Хэмилтон назвал текущий сезон самым сложным в карьере
Британский пилот Льюис Хэмилтон заявил, что дебютный сезон в "Феррари" для него является самым сложным в карьере в "Формуле-1".
Формула-1
Хэмилтон назвал текущий сезон самым сложным в карьере

Хэмилтон назвал дебютный сезон в "Феррари" самым сложным в карьере

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Британский пилот Льюис Хэмилтон заявил, что дебютный сезон в "Феррари" для него является самым сложным в карьере в "Формуле-1".
В субботу Хэмилтон занял последнее, 20-е место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. Семикратный чемпион мира со 148 очками занимает шестое место в зачете пилотов.
"У меня нет на это ответа. Конечно, это ужасно, это неприятно. Но все, что я могу сделать, - это просто отпустить ситуацию и постараться завтра отыграться. Я сделал все, что мог. На всех практиках мы чувствовали себя потрясающе, но в конце мне просто не удалось проехать круг", - приводит слова Хэмилтона racingnews365.com.
"Мне казалось, что мы были самыми быстрыми, а потом я заканчиваю квалификацию 20-м. Этот год определенно самый сложный (в карьере). Мы можем попробовать побороться завтра, у нас действительно хорошая машина. Будет очень сложно отыграться с 20-го места", - добавил он.
