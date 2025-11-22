В Госдуму внесут проект о штрафах за изображение храмов без крестов

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается установить штрафы до 300 тысяч рублей за изображение храмов и культовых зданий без соответствующих религиозных символов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В настоящее время в России установлен запрет на использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и других объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, без данных символов в СМИ, интернете, рекламе, а также при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг. При этом действующее законодательство не предусматривает отдельной ответственности за подобные действия, если они не сопровождаются прямым оскорблением или надругательством.

"Использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов религиозного назначения, официальных геральдических знаков, их узнаваемых частей, содержащих на момент воспроизведения религиозные символы религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России, без данных символов при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и в рекламе, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей", - сказано в сопроводительных документах к законопроекту.

Кроме того, инициативой предлагается за распространение подобных изображений в СМИ или интернете штрафовать граждан на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

В документе уточняется, что законопроект не направлен против свободы художественного творчества, научной деятельности или добросовестного использования изображений объектов религиозного назначения. Парламентарии предусмотрели исключения, в частности, изображения, созданные в научном, реставрационном, музейном или объективно-историческом контексте, не подпадают под действие проекта закона, что позволяет сохранить баланс между правом на свободу выражения и необходимостью уважения к чувствам верующих.

Как подчеркнул в разговоре с РИА Новости Слуцкий , умышленное искажение образов православных святынь стало опасной тенденцией. По его словам, храмы и церкви все чаще стали изображать без их главного символа - креста, будто намеренно "вымарывая то, что свято для миллионов верующих".

"Эта практика уже получила своё название - "крестопад". В этом году школьникам выдали новое пособие по ЕГЭ по обществознанию, где храм Василия Блаженного был изображен с голыми шпилями. Общественный резонанс вызвал и макет новой тысячерублевой купюры, где бывшее здание церкви лишили креста. Подобные искажения регулярно встречаются на обложках книг и в рекламной продукции. Более того, один популярный навигационный сервис крайне избирательно отображал на своих картах религиозные символы", - сказал он, отметив, что нельзя допустить дальнейшего умышленного "обезличивания" святынь.