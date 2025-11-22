Рейтинг@Mail.ru
19:55 22.11.2025
Гайич: надеюсь, Карасев больше не будет судить матчи ЦСКА
Гайич: надеюсь, Карасев больше не будет судить матчи ЦСКА
спорт, милан гайич, пфк цска, спартак москва
Футбол, Спорт, Милан Гайич, ПФК ЦСКА, Спартак Москва
Гайич: надеюсь, Карасев больше не будет судить матчи ЦСКА

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Защитник футбольного ЦСКА Милан Гайич выразил недовольство действиями судейской бригады матча армейцев против "Спартака".
В субботу "Спартак" дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в рамках 16-го тура чемпионата России. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
"Игра сложная, было дерби месяц назад - совсем другая игра. Это принципиальная игра, "дерби всея Руси". Все, кто принимает в ней участие, должны играть на свой максимум. Спартак сегодня показал свой максимум. Но сегодня совершенно не было футбола. Надеюсь, эта бригада больше не будет нас судить", - сказал Гайич журналистам.
Эпизод матча Спартак - ЦСКА - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Спартак" разобрался с ЦСКА без Станковича. Новый претендент на золото?
22 ноября, 19:05
 
Футбол
 
