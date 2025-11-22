https://ria.ru/20251122/gayich-2056837169.html
Гайич: надеюсь, Карасев больше не будет судить матчи ЦСКА
Гайич: надеюсь, Карасев больше не будет судить матчи ЦСКА
Защитник футбольного ЦСКА Милан Гайич выразил недовольство действиями судейской бригады матча армейцев против "Спартака". РИА Новости Спорт, 22.11.2025
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Защитник футбольного ЦСКА Милан Гайич выразил недовольство действиями судейской бригады матча армейцев против "Спартака".
В субботу "Спартак" дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в рамках 16-го тура чемпионата России. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
"Игра сложная, было дерби месяц назад - совсем другая игра. Это принципиальная игра, "дерби всея Руси". Все, кто принимает в ней участие, должны играть на свой максимум. Спартак сегодня показал свой максимум. Но сегодня совершенно не было футбола. Надеюсь, эта бригада больше не будет нас судить", - сказал Гайич журналистам.