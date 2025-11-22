Гайич: надеюсь, Карасев больше не будет судить матчи ЦСКА

"Игра сложная, было дерби месяц назад - совсем другая игра. Это принципиальная игра, "дерби всея Руси". Все, кто принимает в ней участие, должны играть на свой максимум. Спартак сегодня показал свой максимум. Но сегодня совершенно не было футбола. Надеюсь, эта бригада больше не будет нас судить", - сказал Гайич журналистам.