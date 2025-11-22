Гарбузов: московские компании нарастили выпуск шоколадных изделий

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Столичные предприятия, занимающиеся выпуском изделий из шоколада, произвели более 5,1 тысячи тонн товара за первые девять месяцев 2025 года, цифра выросла на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр московского правительства, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Ранее московский градоначальник Сергей Собянин в своем блоге рассказал о стратегии развития столичной промышленности. Так, обрабатывающая промышленность предоставляет работу более чем 755 тысяч человек. Московское правительство занимается поддержкой приоритетной высокотехнологичной промышленности и ростом качества индустриальной инфраструктуры.

"В стратегии развития московской промышленности до 2030 года, утвержденной мэром столицы Сергеем Собяниным, пищевая отрасль обозначена в числе приоритетных. Сегодня выпуском продуктов питания в городе занимаются более 350 предприятий. При этом около трети из них производят различную кондитерскую продукцию. С января по сентябрь фабрики изготовили свыше 5,1 тысячи тонн шоколадных изделий, что на 38,7% больше аналогичного периода прошлого года", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.

Так, 120 московских предприятий производят торты, пирожные и другие кондитерские изделия. Компании увеличивают ассортимент выпускаемой продукции. При этом также учитывается сезонный спрос.

Московский холдинг "Объединенные кондитеры" создал 57 видов сладких наборов, которые будут выпускаться к Новому году. Ежегодно объединение производит около 5 миллионов таких изделий.

В свою очередь, другое столичное предприятие "Полезный шоколад" занимается выпуском наборов, в которые входят марципановые батончики, шоколад и низкоуглеводная паста.

Московская компания Snacksy занимается выпуском протеиновых батончиков. С начала 2025 года она нарастила продажи продукции на 130%.