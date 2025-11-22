Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: московские компании нарастили выпуск шоколадных изделий
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 22.11.2025 (обновлено: 12:00 22.11.2025)
Гарбузов: московские компании нарастили выпуск шоколадных изделий
Гарбузов: московские компании нарастили выпуск шоколадных изделий - РИА Новости, 22.11.2025
Гарбузов: московские компании нарастили выпуск шоколадных изделий
Столичные предприятия, занимающиеся выпуском изделий из шоколада, произвели более 5,1 тысячи тонн товара за первые девять месяцев 2025 года, цифра выросла на...
Гарбузов: московские компании нарастили выпуск шоколадных изделий

© Фото : пресс-служба ДИППСтоличные предприятия увеличили выпуск шоколадных изделий
Столичные предприятия увеличили выпуск шоколадных изделий - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Столичные предприятия увеличили выпуск шоколадных изделий
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Столичные предприятия, занимающиеся выпуском изделий из шоколада, произвели более 5,1 тысячи тонн товара за первые девять месяцев 2025 года, цифра выросла на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил министр московского правительства, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Ранее московский градоначальник Сергей Собянин в своем блоге рассказал о стратегии развития столичной промышленности. Так, обрабатывающая промышленность предоставляет работу более чем 755 тысяч человек. Московское правительство занимается поддержкой приоритетной высокотехнологичной промышленности и ростом качества индустриальной инфраструктуры.
"В стратегии развития московской промышленности до 2030 года, утвержденной мэром столицы Сергеем Собяниным, пищевая отрасль обозначена в числе приоритетных. Сегодня выпуском продуктов питания в городе занимаются более 350 предприятий. При этом около трети из них производят различную кондитерскую продукцию. С января по сентябрь фабрики изготовили свыше 5,1 тысячи тонн шоколадных изделий, что на 38,7% больше аналогичного периода прошлого года", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Так, 120 московских предприятий производят торты, пирожные и другие кондитерские изделия. Компании увеличивают ассортимент выпускаемой продукции. При этом также учитывается сезонный спрос.
Московский холдинг "Объединенные кондитеры" создал 57 видов сладких наборов, которые будут выпускаться к Новому году. Ежегодно объединение производит около 5 миллионов таких изделий.
В свою очередь, другое столичное предприятие "Полезный шоколад" занимается выпуском наборов, в которые входят марципановые батончики, шоколад и низкоуглеводная паста.
Московская компания Snacksy занимается выпуском протеиновых батончиков. С начала 2025 года она нарастила продажи продукции на 130%.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что пять отраслей внесут основной вклад в развитие индустриального сектора Москвы до 2030 года – это радиоэлектроника, электромобилестроение, производство лекарств, продуктов питания и медицинских изделий.
 
