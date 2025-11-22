https://ria.ru/20251122/g20-2056826296.html
В ЮАР назвали декларацию G20 триумфом мультилатерализма
Принятие декларации странами "Группы двадцати" стало триумфом мультилатерализма, заявил на брифинге для СМИ глава МИД ЮАР Рональд Ламола. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T18:22:00+03:00
в мире
юар
йоханнесбург
максим орешкин
большая двадцатка
В ЮАР назвали декларацию G20 триумфом мультилатерализма
