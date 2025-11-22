https://ria.ru/20251122/futzal-2056853683.html
Чемпион Армении по футзалу забил 98 голов в одном матче
Чемпион Армении по футзалу забил 98 голов в одном матче - РИА Новости, 22.11.2025
Чемпион Армении по футзалу забил 98 голов в одном матче
Действующий чемпиона Армении по футзалу клуб "Ереван" одолел дебютанта высшей лиги команду "Алашкерт" с рекордным счетом 98:1, сообщает пресс-служба федерации... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T21:45:00+03:00
2025-11-22T21:45:00+03:00
2025-11-22T23:04:00+03:00
футзал
спорт
алашкерт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901173935_0:0:2371:1333_1920x0_80_0_0_2593b9987b6bfd8b5c719906c4355e9a.jpg
/20251018/sbornaja-2049128600.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901173935_0:0:2183:1637_1920x0_80_0_0_23085c9b789ae71a31cd928c5f996c32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
футзал, спорт, алашкерт
Чемпион Армении по футзалу забил 98 голов в одном матче
"Ереван" забил "Алашкерту" в высшей лиги Армении по футзалу почти 100 голов