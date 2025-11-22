Рейтинг@Mail.ru
Чемпион Армении по футзалу забил 98 голов в одном матче - РИА Новости, 22.11.2025
21:45 22.11.2025 (обновлено: 23:04 22.11.2025)
Чемпион Армении по футзалу забил 98 голов в одном матче
Чемпион Армении по футзалу забил 98 голов в одном матче
Чемпион Армении по футзалу забил 98 голов в одном матче

Мяч для мини-футбола. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 ноя – РИА Новости. Действующий чемпиона Армении по футзалу клуб "Ереван" одолел дебютанта высшей лиги команду "Алашкерт" с рекордным счетом 98:1, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.
«
"Пятый тур высшей лиги Армении по футзалу стартовал с разгромной победы. Действующий чемпион "Ереван" сокрушил "Алашкерт" со счётом 98:1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новичок высшей лиги не выиграл ни одного матча в этом сезоне и замыкает турнирную таблицу. "Ереван" одержал вторую победу.
