"Монако" с Погба в составе с разгромным счетом проиграл "Ренну"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Ренн" с разгромным счетом обыграл "Монако" в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Ренне завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Голы забили Абдельхамид Аит Будлал (20-я минута), Махди Камара (48), Брель Эмболо (73) и Людовик Блас (83, с пенальти). За "Монако" отличился Мика Биерет (90+5). На 66-й минуте главный арбитр матча показал красную карточку защитнику монегасков Денису Закарии.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел матч на скамейке запасных. При этом его одноклубник Поль Погба вернулся на поле спустя 811 дней без игры на профессиональном уровне. Француз вышел со скамейки запасных на 85-й минуте. Ранее он был дисквалифицирован за допинг.
В следующем туре "Монако" примет "ПСЖ" 29 ноября. Днем раньше "Ренн" сыграет с "Мецем" в гостях.
22 ноября 2025 • начало в 21:00
Завершен
20’ • Abdelhamid Ait Boudlal
48’ • Махди Камара
73’ • Брель Эмболо
83’ • Людовик Блас (П)
90’ • Мика Биерит
(Вандерсон)