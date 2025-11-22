Рейтинг@Mail.ru
"Монако" с Погба в составе с разгромным счетом проиграл "Ренну" - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:16 22.11.2025 (обновлено: 00:21 23.11.2025)
https://ria.ru/20251122/futbol-2056861379.html
"Монако" с Погба в составе с разгромным счетом проиграл "Ренну"
"Монако" с Погба в составе с разгромным счетом проиграл "Ренну" - РИА Новости, 23.11.2025
"Монако" с Погба в составе с разгромным счетом проиграл "Ренну"
"Ренн" с разгромным счетом обыграл "Монако" в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-22T23:16:00+03:00
2025-11-23T00:21:00+03:00
футбол
спорт
александр головин
махди камара
брель эмболо
монако
ренн
мика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026105052_0:97:1080:705_1920x0_80_0_0_c94bf158d92af318aa3796e778719bb1.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026105052_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_f5306d20c9e1720bb900757955036100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, александр головин, махди камара, брель эмболо, монако, ренн, мика, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Александр Головин, Махди Камара, Брель Эмболо, Монако, Ренн, Мика, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
"Монако" с Погба в составе с разгромным счетом проиграл "Ренну"

Погба появился на поле в официальном матче впервые с 2023 года

© Соцсети ФК "Монако"Поль Погба
Поль Погба - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Соцсети ФК "Монако"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Ренн" с разгромным счетом обыграл "Монако" в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Ренне завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Голы забили Абдельхамид Аит Будлал (20-я минута), Махди Камара (48), Брель Эмболо (73) и Людовик Блас (83, с пенальти). За "Монако" отличился Мика Биерет (90+5). На 66-й минуте главный арбитр матча показал красную карточку защитнику монегасков Денису Закарии.
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел матч на скамейке запасных. При этом его одноклубник Поль Погба вернулся на поле спустя 811 дней без игры на профессиональном уровне. Француз вышел со скамейки запасных на 85-й минуте. Ранее он был дисквалифицирован за допинг.
"Монако" (20 очков) занимает восьмое место в таблице Лиги 1. "Ренн" (21) располагается на пятой строчке.
В следующем туре "Монако" примет "ПСЖ" 29 ноября. Днем раньше "Ренн" сыграет с "Мецем" в гостях.
В другом матче "Ланс" на своем поле обыграл "Страсбург" со счетом 1:0.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
22 ноября 2025 • начало в 21:00
Завершен
Ренн
4 : 1
Монако
20‎’‎ • Abdelhamid Ait Boudlal
(Махди Камара)
48‎’‎ • Махди Камара
73‎’‎ • Брель Эмболо
(Пшемыслав Франковский)
83‎’‎ • Людовик Блас (П)
90‎’‎ • Мика Биерит
(Вандерсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортАлександр ГоловинМахди КамараБрель ЭмболоМонакоРеннМикаЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала