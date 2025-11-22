"Реал Сосьедад" обыграл "Осасуну" в матче Ла Лиги, Захарян вышел в старте

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Реал Сосьедад" одержал гостевую победу над "Осасуной" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.

Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян впервые с 23 февраля вышел в стартовом составе команды на матч Ла Лиги. Он провел на поле 60 минут, прежде чем был заменен на Барренечеа.