"Реал Сосьедад" обыграл "Осасуну" в матче Ла Лиги, Захарян вышел в старте

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Реал Сосьедад" одержал гостевую победу над "Осасуной" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Памплоне завершилась победой гостей со счетом 3:1. За "Осасуну" мяч забил Алехандро Катена (42-я минута), у гостей отличились Брайс Мендес (52), Гонсалу Гедеш (59) и Андер Барренечеа (82). На 87-й минуте главный арбитр матча показал красную карточку игроку хозяев Иньиго Аргибиде.
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян впервые с 23 февраля вышел в стартовом составе команды на матч Ла Лиги. Он провел на поле 60 минут, прежде чем был заменен на Барренечеа.
"Реал Сосьедад" набрал 16 очков и занимает десятое место в таблице чемпионата Испании. "Осасуна" (11) располагается на 17-й строчке.
В следующем туре "Реал Сосьедад" примет "Вильярреал" 30 ноября. Днем раньше "Осасуна" сыграет с "Мальоркой" в гостях.
22 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
42’ • Алехандро Катена
53’ • Браис Мендес
59’ • Гонсалу Гедеш
82’ • Андер Барренечеа
(Jon Gorrotxategi)