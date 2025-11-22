Рейтинг@Mail.ru
"Ноттингем Форест" в гостях разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:11 22.11.2025 (обновлено: 20:12 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/futbol-2056841338.html
"Ноттингем Форест" в гостях разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии
"Ноттингем Форест" в гостях разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Ноттингем Форест" в гостях разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии
"Ноттингем Форест" одержал разгромную победу над "Ливерпулем" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T20:11:00+03:00
2025-11-22T20:12:00+03:00
футбол
спорт
англия
ливерпуль
английская премьер-лига (апл)
ноттингем форест
ливерпуль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918239896_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a1104efa643cdc217b7b04cdc6795f38.jpg
/20251122/sport-2056840786.html
англия
ливерпуль
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918239896_84:0:1905:1366_1920x0_80_0_0_5f06f229502f0f904cf4eb2080b25883.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, англия, ливерпуль, английская премьер-лига (апл), ноттингем форест, ливерпуль
Футбол, Спорт, Англия, Ливерпуль, Английская премьер-лига (АПЛ), Ноттингем Форест, Ливерпуль
"Ноттингем Форест" в гостях разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии

"Ноттингем Форест" одержал разгромную победу над "Ливерпулем" в матче АПЛ

© Фото : Пресс-служба "Ноттингема"Футболисты клуба "Ноттингем Форест"
Футболисты клуба Ноттингем Форест - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Ноттингема"
Футболисты клуба "Ноттингем Форест". Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Ноттингем Форест" одержал разгромную победу над "Ливерпулем" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась победой гостей со счетом 3:0. Авторами голов стали Мурилло (33-я минута), Николо Савона (46) и Морган Гиббс-Уайт (78).
Английская премьер-лига (АПЛ)
22 ноября 2025 • начало в 18:00
Завершен
Ливерпуль
0 : 3
Ноттингем Форрест
33‎’‎ • Мурильо
46‎’‎ • Николо Савона
(Неко Уильямс)
78‎’‎ • Морган Гиббс-Уайт
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ливерпуль" потерпел шестое поражение в последних семи матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). Подопечные Арне Слота с 18 очками занимают 11-е место в таблице чемпионата. "Ноттингем Форест" (12) располагается на 16-й строчке.
В следующем туре "Ливерпуль" сыграет с лондонским "Вест Хэмом" в гостях 30 ноября. "Ноттингем Форест" в этот же день примет "Брайтон".
Результаты других матчей 12-го тура:
"Вулверхэмптон" - "Кристал Пэлас" - 0:2;
"Борнмут" - "Вест Хэм" - 2:2;
"Фулхэм" - "Сандерленд" - 1:0;
"Брайтон" - "Брентфорд" - 2:1.
Вадим Романов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
И.о. главного тренера "Спартака" рассказал, в каком случае бывает жестким
22 ноября, 20:08
 
ФутболСпортАнглияЛиверпульАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Ноттингем ФорестЛиверпуль
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала