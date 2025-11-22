https://ria.ru/20251122/futbol-2056841338.html
"Ноттингем Форест" в гостях разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии
"Ноттингем Форест" в гостях разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Ноттингем Форест" в гостях разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии
"Ноттингем Форест" одержал разгромную победу над "Ливерпулем" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T20:11:00+03:00
2025-11-22T20:11:00+03:00
2025-11-22T20:12:00+03:00
футбол
спорт
англия
ливерпуль
английская премьер-лига (апл)
ноттингем форест
ливерпуль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918239896_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a1104efa643cdc217b7b04cdc6795f38.jpg
/20251122/sport-2056840786.html
англия
ливерпуль
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918239896_84:0:1905:1366_1920x0_80_0_0_5f06f229502f0f904cf4eb2080b25883.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, англия, ливерпуль, английская премьер-лига (апл), ноттингем форест, ливерпуль
Футбол, Спорт, Англия, Ливерпуль, Английская премьер-лига (АПЛ), Ноттингем Форест, Ливерпуль
"Ноттингем Форест" в гостях разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии
"Ноттингем Форест" одержал разгромную победу над "Ливерпулем" в матче АПЛ