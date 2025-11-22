Футболисты "Черноморца" упустили победу над "Арсеналом"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новороссийский футбольный клуб "Черноморец" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" в матче 20-го тура Первой лиги.

"Черноморец" с 21 очком идет на 13-м месте в таблице. "Арсенал" (27 баллов), продливший свою беспроигрышную серию до четырех игр, располагается на девятой позиции.