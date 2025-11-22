https://ria.ru/20251122/futbol-2056838711.html
Футболисты "Черноморца" упустили победу над "Арсеналом"
Новороссийский футбольный клуб "Черноморец" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" в матче 20-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
футбол
спорт
черноморец (новороссийск)
первая лига
арсенал (тула)
спорт, черноморец (новороссийск), первая лига, арсенал (тула)
Футбол, Спорт, Черноморец (Новороссийск), Первая лига, Арсенал (Тула)
Футболисты "Черноморца" сыграли вничью с "Арсеналом" в матче Первой лиги