Футболисты "Черноморца" упустили победу над "Арсеналом" - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Футбол
 
20:00 22.11.2025
Футболисты "Черноморца" упустили победу над "Арсеналом"
Футболисты "Черноморца" упустили победу над "Арсеналом"
Новороссийский футбольный клуб "Черноморец" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" в матче 20-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
футбол
спорт
черноморец (новороссийск)
первая лига
арсенал (тула)
спорт, черноморец (новороссийск), первая лига, арсенал (тула)
Футбол, Спорт, Черноморец (Новороссийск), Первая лига, Арсенал (Тула)
Футболисты "Черноморца" упустили победу над "Арсеналом"

Футболисты "Черноморца" сыграли вничью с "Арсеналом" в матче Первой лиги

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новороссийский футбольный клуб "Черноморец" сыграл вничью с тульским "Арсеналом" в матче 20-го тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в субботу в Туле, завершилась со счетом 1:1. У гостей мяч забил Саид Алиев (62-я минута, с пенальти). У хозяев отличился Резиуан Мирзов (86).
"Черноморец" с 21 очком идет на 13-м месте в таблице. "Арсенал" (27 баллов), продливший свою беспроигрышную серию до четырех игр, располагается на девятой позиции.
Первая лига
22 ноября 2025 • начало в 17:00
Завершен
Арсенал Тула
1 : 1
Черноморец
86‎’‎ • Резиуан Мирзов
63‎’‎ • Саид Алиев (П)
ФутболСпортЧерноморец (Новороссийск)Первая ЛигаАрсенал (Тула)
 
