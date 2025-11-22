Рейтинг@Mail.ru
Глава РПЛ заявил, что "Спартак" и ЦСКА показали футбол не лучшего качества
Футбол
 
19:21 22.11.2025 (обновлено: 21:10 22.11.2025)
Глава РПЛ заявил, что "Спартак" и ЦСКА показали футбол не лучшего качества
Глава РПЛ заявил, что "Спартак" и ЦСКА показали футбол не лучшего качества
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что матч чемпионата России по футболу между московскими "Спартаком" и ЦСКА получился интересным, РИА Новости Спорт, 22.11.2025
россия
Глава РПЛ заявил, что "Спартак" и ЦСКА показали футбол не лучшего качества

Глава РПЛ Алаев: столичное дерби не лучшего качества, но нерв держали до конца

Александр Алаев
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Василий Учаев. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что матч чемпионата России по футболу между московскими "Спартаком" и ЦСКА получился интересным, несмотря на качество игры.
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 ноября 2025 • начало в 16:45
Завершен
Спартак Москва
1 : 0
ЦСКА
43‎’‎ • Игорь Дмитриев
(Эсекьель Барко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В субботу "Спартак" дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в рамках 16-го тура чемпионата России.
«
"В отличие от предыдущего дерби, сегодня футбол был не самого лучшего качества, но иногда дерби бывает таким, как сегодня. Много борьбы, но шикарная атмосфера. Нерв держал до конца", - заявил глава РПЛ.
Прошедшее дерби стало 70-м для "Спартака" и ЦСКА в истории чемпионатов России.
Эпизод матча Спартак - ЦСКА - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Спартак" разобрался с ЦСКА без Станковича. Новый претендент на золото?
22 ноября, 19:05
 
Футбол
 
Матч-центр
 
