"Челси" обыграл "Бернли" в матче чемпионата Англии
"Челси" одержал победу над "Бернли" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T17:34:00+03:00
2025-11-22T17:34:00+03:00
2025-11-22T20:57:00+03:00
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
челси
бернли
педру нету
энцо фернандес
2025
