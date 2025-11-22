Рейтинг@Mail.ru
"Челси" обыграл "Бернли" в матче чемпионата Англии - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Футбол
 
17:34 22.11.2025 (обновлено: 20:57 22.11.2025)
"Челси" обыграл "Бернли" в матче чемпионата Англии
спорт, английская премьер-лига (апл), челси, бернли, педру нету, энцо фернандес
"Челси" обыграл "Бернли" в матче чемпионата Англии

Логотип ФК "Челси"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Челси" одержал победу над "Бернли" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Бернли завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Педру Нету (37-я минута) и Энцо Фернандес (88).
Английская премьер-лига (АПЛ)
22 ноября 2025 • начало в 15:30
Завершен
Бернли
0 : 2
Челси
37‎’‎ • Педру Нету
88‎’‎ • Энцо Фернандес
"Челси" набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата, сместив "Манчестер Сити" (22), у которого матч в запасе. "Бернли" (10) располагается на 17-й строчке.
В следующем туре "Челси" 30 ноября примет "Арсенал", днем ранее "Бернли" сыграет в гостях с "Брентфордом".
Футбол Спорт АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу) Челси Бернли Педру Нету Энцо Фернандес
 
