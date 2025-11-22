https://ria.ru/20251122/futbol-2056818212.html
Кругового заменили из-за травмы на первых минутах дерби со "Спартаком"
Кругового заменили из-за травмы на первых минутах дерби со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Кругового заменили из-за травмы на первых минутах дерби со "Спартаком"
Футболист ЦСКА Данил Круговой из-за травмы был заменен в первом тайме матча против московского "Спартака", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T17:12:00+03:00
2025-11-22T17:12:00+03:00
2025-11-22T17:13:00+03:00
футбол
спорт
данил круговой
александр максименко
спартак москва
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053067137_0:271:1706:1231_1920x0_80_0_0_37aa5eaa601754b3796e14331a0ff4f4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053067137_0:111:1706:1391_1920x0_80_0_0_a571dc640d2bc6c1f9c95abdd6d2da77.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, данил круговой, александр максименко, спартак москва, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Данил Круговой, Александр Максименко, Спартак Москва, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
Кругового заменили из-за травмы на первых минутах дерби со "Спартаком"
Круговой из-за травмы был заменен в первом тайме матча против "Спартака"