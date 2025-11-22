Рейтинг@Mail.ru
Кругового заменили из-за травмы на первых минутах дерби со "Спартаком" 22.11.2025
Футбол
 
17:12 22.11.2025
Кругового заменили из-за травмы на первых минутах дерби со "Спартаком"
Кругового заменили из-за травмы на первых минутах дерби со "Спартаком"
Футболист ЦСКА Данил Круговой из-за травмы был заменен в первом тайме матча против московского "Спартака", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Кругового заменили из-за травмы на первых минутах дерби со "Спартаком"

Круговой из-за травмы был заменен в первом тайме матча против "Спартака"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист ЦСКА Данил Круговой из-за травмы был заменен в первом тайме матча против московского "Спартака", сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - ЦСКА проходит в эти минуты на домашнем поле "красно-белых". На данный момент счет не открыт.
На 5-й минуте игры Круговой столкнулся с вратарем "Спартака" Александром Максименко. Спустя несколько минут тренерский штаб ЦСКА провел вынужденную замену. Вместо Кругового на поле вышел Матия Попович.
22 ноября 2025 • начало в 16:45
Завершен
Спартак Москва
1 : 0
ЦСКА
43‎’‎ • Игорь Дмитриев
(Эсекьель Барко)
