"Оренбург" и "Балтика" сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ
"Оренбург" и "Балтика" сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Оренбург" и "Балтика" сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ
Футболисты "Оренбурга" сыграли вничью с калининградской "Балтикой" в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
футбол
спорт
оренбург
балтика
российская премьер-лига (рпл)
"Оренбург" и "Балтика" сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ
Матч РПЛ между "Оренбургом" и "Балтикой" завершился ничьей со счетом 0:0