"Оренбург" и "Балтика" сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ
Футбол
 
16:04 22.11.2025 (обновлено: 16:07 22.11.2025)
"Оренбург" и "Балтика" сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ
"Оренбург" и "Балтика" сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Оренбург" и "Балтика" сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ
Футболисты "Оренбурга" сыграли вничью с калининградской "Балтикой" в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
/20251121/akron-2056706581.html
Новости
спорт, оренбург, балтика, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Оренбург, Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Оренбург" и "Балтика" сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ

Матч РПЛ между "Оренбургом" и "Балтикой" завершился ничьей со счетом 0:0

Футболисты "Оренбурга"
Футболисты Оренбурга
© Фото : соцсети ФК "Оренбург"
Футболисты "Оренбурга". Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Футболисты "Оренбурга" сыграли вничью с калининградской "Балтикой" в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в субботу, завершилась со счетом 0:0.
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
Оренбург
0 : 0
Балтика
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Балтика" с 29 очками идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, где "Оренбург" (12 очков) располагается на 14-й позиции.
В следующем туре калининградцы 29 ноября примут московский "Спартак", а оренбургская команда в этот же день нанесет визит столичному ЦСКА.
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - Акрон - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Дубль Пестрякова помог "Акрону" обыграть "Сочи" в матче РПЛ
21 ноября, 20:32
 
ФутболСпортОренбургБалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
