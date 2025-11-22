Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "КиноВЕЧЕ" открылся в Театре драмы в Твери
Тверская область
 
11:45 22.11.2025
Фестиваль "КиноВЕЧЕ" открылся в Театре драмы в Твери
Новости
Фестиваль "КиноВЕЧЕ" открылся в Театре драмы в Твери

Фестиваль "КиноВЕЧЕ" начал работу в Тверской области

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев направил приветствие участникам и гостям фестиваля "КиноВЕЧЕ", открывшегося в Тверском областном академическом театре драмы, сообщает пресс-служба облправительства.
Врио главы региона подчеркнул, что в 2025 году особое место в программе фестиваля будет уделено показам, приуроченным к году 80-летия Великой Победы, объявленному президентом Российской Федерации Годом Защитника Отечества.
"Увековечивая память о бессмертном подвиге поколения победителей, такие фильмы выполняют важную просветительскую миссию, способствуют воспитанию молодого поколения на основе незыблемых идеалов патриотизма и преданного служения Родине", – приводит пресс-служба слова Королева.
Он направил слова признательности президенту фестиваля, народной артистке Российской Федерации Светлане Дружининой, организаторам за проведение мероприятия на тверской земле и вклад в приумножение традиций отечественного кинематографа.
Всероссийский фестиваль исторических фильмов "КиноВЕЧЕ" посвящен отечественному историческому кино. В программу входят премьеры художественных фильмов, документальные и ретроспективные показы, творческие встречи с кинематографистами. Верхневолжье проводит фестиваль уже третий год подряд.
Ведущими церемонии открытия фестиваля стали народный артист РФ Дмитрий Харатьян и заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева. В концерте приняли участие народные артисты России Лариса Долина, Александр Домогаров, Федор Добронравов, заслуженная артистка России Нина Шацкая, заслуженный работник культуры РФ Игорь Дзреев, актриса театра и кино Анастасия Макеева, творческие коллективы Верхневолжья, тверские суворовцы.
Фестиваль открыл документальный фильм "Никита Михалков. Метод", созданный к юбилею режиссера.
"КиноВЕЧЕ" проходит на площадках областного театра драмы, кинотеатра "Звезда", Дворца культуры "Пролетарка", Музея живописи В.М. Сидорова "На теплой земле", Тверского суворовского военного училища. Мероприятия также организованы в Калязине, Кимрах, Конаково, Торжке, селах Тургиново и Завидово.
Всего в конкурсную программу вошло шесть полнометражных фильмов актуального киносезона, в том числе две премьерные кинокартины.
Фестиваль завершится 23 ноября. Церемония закрытия пройдет в тверском кинотеатре "Звезда".
