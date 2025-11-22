План США по Украине может лечь в основу урегулирования, заявили лидеры ЕС

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости . План США по Украине может служить основой для урегулирования, но требует доработки, говорится в заявлении ряда лидеров ЕС и евроинститутов.

В заявлении лидеры также признали наличие ряда "важных элементов", которые "будут иметь решающее значение для справедливого и прочного мира".