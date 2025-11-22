Рейтинг@Mail.ru
План США по Украине может лечь в основу урегулирования, заявили лидеры ЕС
16:59 22.11.2025 (обновлено: 17:04 22.11.2025)
План США по Украине может лечь в основу урегулирования, заявили лидеры ЕС
План США по Украине может служить основой для урегулирования, но требует доработки, говорится в заявлении ряда лидеров ЕС и евроинститутов. РИА Новости, 22.11.2025
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. План США по Украине может служить основой для урегулирования, но требует доработки, говорится в заявлении ряда лидеров ЕС и евроинститутов.
"Мы считаем, что этот проект представляет собой основу (урегулирования), требующую дополнительной работы. Мы готовы внести свой вклад для обеспечения устойчивости будущего мира", - говорится в документе, который подписали главы Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеры Италии, Франции, Германии, Финляндии, Испании и некоторых других европейских государств.
В заявлении лидеры также признали наличие ряда "важных элементов", которые "будут иметь решающее значение для справедливого и прочного мира".
Также в заявлении говорится, что ЕС продолжит в ближайшие дни обсуждать план с Киевом и Вашингтоном.
"Мы продолжим тесно взаимодействовать с Украиной и США в ближайшие дни", - указывается в документе.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получала от США никаких планов урегулирования на Украине.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Зеленского и
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Европу списали со счетов. Теперь официально
Вчера, 08:00
 
