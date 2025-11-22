Рейтинг@Mail.ru
ВТО стала слабой организацией, заявил Орешкин - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 22.11.2025 (обновлено: 20:33 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/ekonomika-2056843635.html
ВТО стала слабой организацией, заявил Орешкин
ВТО стала слабой организацией, заявил Орешкин - РИА Новости, 22.11.2025
ВТО стала слабой организацией, заявил Орешкин
Всемирная торговая организация (ВТО) стала слабой, она не способна преодолевать ограничения в торговле, заявил замглавы администрации президента РФ Максим... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T20:23:00+03:00
2025-11-22T20:33:00+03:00
россия
новая зеландия
йоханнесбург
максим орешкин
всемирная торговая организация (вто)
большая двадцатка
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792646958_0:16:2000:1141_1920x0_80_0_0_52963ab7914ca1812442fa1d765be26b.jpg
https://ria.ru/20250908/merts-2040475408.html
россия
новая зеландия
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792646958_230:0:1770:1155_1920x0_80_0_0_46b780d1b7dd77bfafffeda598f2eef6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новая зеландия, йоханнесбург, максим орешкин, всемирная торговая организация (вто), большая двадцатка, в мире
Россия, Новая Зеландия, Йоханнесбург, Максим Орешкин, Всемирная торговая организация (ВТО), Большая двадцатка, В мире
ВТО стала слабой организацией, заявил Орешкин

Орешкин: ВТО стала слабой организацией

© РИА Новости / Евгений БиятовМаксим Орешкин
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Максим Орешкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) стала слабой, она не способна преодолевать ограничения в торговле, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Мы считаем, что справедливая и эффективно работающая торговля полезна не только России, но и всему миру. То, с чем мы сталкиваемся сейчас - что ВТО, призванная способствовать честности в торговле, сейчас, к сожалению, является во многом слабо действующим институтом, который не позволяет эти затыки, эти ограничения преодолевать. Например, те же санкции, Новая Зеландия из соображений безопасности вводит торговые ограничения против России. Какое это отношение имеет к безопасности, казалось бы, где Новая Зеландия, а где Россия? Страны злоупотребляют различными моментами, тем самым, конечно же, делают ВТО менее работоспособной. Задача - через различные изменения принципов и подходов работы организации добиться более высокой эффективности", - ответил Орешкин на вопрос РИА Новости на брифинге на полях саммита G20.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Мерц заявил, что ВТО больше не может выполнять свои изначальные функции
8 сентября, 16:41
 
РоссияНовая ЗеландияЙоханнесбургМаксим ОрешкинВсемирная торговая организация (ВТО)Большая двадцаткаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала