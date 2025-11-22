Александр Егоров: контакты России и Гвинеи-Бисау активизируются

Активизация контактов России и Гвинеи-Бисау видна на всех уровнях в последние годы, считает чрезвычайный и полномочный посол РФ в стране Александр Егоров. В интервью РИА Новости он оценил обстановку в республике накануне выборов, рассказал о переговорах Бисау с Москвой по теме противостояния пиратам и отметил интерес властей страны к сотрудничеству с РФ по добыче нефти.

– Александр Рэмович, как бы вы оценили обстановку в Гвинее-Бисау в преддверии всеобщих выборов 23 ноября? На выборах будут наблюдатели из России?

– В стране сейчас разгар предвыборной кампании, в которой все население принимает самое деятельное участие. Каждый день в столице проходят разнообразные массовые мероприятия, на городских улицах – заметное оживление. В то же время, должен отметить, что оживление это не носит деструктивного характера, избирательная кампания протекает без протестных митингов. Ситуация находится под плотным контролем силовых структур, при прямом задействовании которых месяц назад – в октябре – был раскрыт заговор в среде офицерского корпуса. Что касается наблюдателей из России, то в этот раз, в отличие от предыдущих выборов, их участие не предполагается.

– Президент Гвинеи-Бисау не раз посещал Россию, встречался с лидером РФ. Выражал ли он сам или представители руководства республики интерес к новому визиту в нашу страну уже после выборов? По вашей информации, есть ли действующее приглашение к Владимиру Путину для посещения им Гвинеи-Бисау? Возможность такого визита в принципе обсуждалась между сторонами?

– Отмечу, что в ходе контактов на различных уровнях на протяжении всех последних лет наблюдается существенная активизация. Старт этому дал визит в Гвинею-Бисау специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова в марте 2021 года, после которого в октябре того же года Москву посетила министр иностранных дел Гвинеи-Бисау. С тех пор имело место большое количество встреч и визитов как на высоком, так и на высшем уровне. Достаточно сказать, что лишь за один 2025 год президент Умару Сиссоку Эмбало был в России два раза: в феврале с государственным визитом – это высшая форма подобного рода визитов – и в мае по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, что стало уже пятой поездкой в Россию за время его президентских полномочий. В связи с этим перспектива того, что в случае переизбрания он вновь посетит нашу страну, представляется вполне вероятной. Что касается приглашения Владимиру Путину, то, по имеющимся у нас сведениям, оно действительно прозвучало в ходе встречи лидеров двух государств в рамках II саммита "Россия-Африка" в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.

– Посол Гвинеи-Бисау в России ранее рассказал нашему агентству, что страна заинтересована в поставках российских медикаментов. С вашей точки зрения, в лекарствах против каких болезней в первую очередь нуждается Гвинея-Бисау? Российская сторона готова предложить такие поставки или, быть может, создание совместного производства лекарств в республике?

– Наибольшую угрозу для населения Бисау представляют тропические заболевания, и в первую очередь малярия, поэтому запрос имеется на противомалярийные медикаменты. Помимо этого, страна испытывает недостаток в средствах для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Остро стоит проблема туберкулеза – по данным ВОЗ, он занимает первое место по смертности среди всех болезней в республике, опережая даже малярию и бактериальный менингит. Также замечу, что в Бисау крайне вариативная популяция змей, большинство из которых смертельно ядовиты, и в этой связи местные больницы и госпитали нуждаются в устойчивых запасах сывороток и антидотов. Хотя налаживание совместного производства медикаментов в Гвинее-Бисау в настоящее время представляется маловероятным, возможность их поставок из России, в том числе по линии международных организаций, таких как ВОЗ, выглядит вполне реальной. Будет также спрос на медицинское оборудование российского производства.

– По сообщениям СМИ, российская компания "РУСАЛ" в прошлом выражала интерес к строительству глубоководного порта в городе Буба и прокладыванию железной дороги. Сегодня в республике идет работа над этими проектами? Власти страны проявляли желание работать с Россией для развития еще какой-то инфраструктуры в стране?

– Инфраструктурные проекты традиционно вызывают у бисайской стороны глубокий интерес. Простор для применения нашим технологиям и инвестициям здесь, конечно, имеется. Отмечу, что на этом направлении действует значительное количество игроков, и проекты обсуждаются не только с Москвой, но и, например, с Пекином и другими партнерами республики. Так, из числа насущных задач, а также инициированных или уже выполненных в последнее время проектов могу упомянуть строительство нового здания МИД в центре столицы, спонсированное Марокко, а также реконструкцию международного аэропорта имени Освалду Виейры, которой занимается турецкая компания. Что касается упомянутых вами проектов, то они имеют для Гвинеи-Бисау действительно стратегическое значение, поскольку строительство глубоководного порта позволит обеспечить доставку в страну грузов по морю и превратить ее в серьезный транспортный хаб всего западноафриканского региона.

Однако для его бесперебойного функционирования потребуется проложить железную дорогу фактически через всю страну. В частности, она должна проходить через провинцию Габу на востоке, обеспечив для Бисау полноценный транспортный коридор в соседний Сенегал. Для претворения в жизнь подобного мегапроекта, сроки реализации которого представляются достаточно существенными, не исключено привлечение инвесторов из различных стран.

Что касается порта Буба, то ОК "РУСАЛ" выполнены батиметрические исследования в районе предполагаемого строительства, но поиск инвесторов продолжается. В контексте других инфраструктурных инициатив гвинейские власти проявляют повышенный интерес к работе с российскими инвесторами в области разведки и разработки нефтяных месторождений в бисайской экономической зоне.

– Как развивается взаимодействие России и Гвинеи-Бисау в сфере геологоразведки и недропользования с учетом меморандума о сотрудничестве в этой области, подписанного в начале текущего года? В частности, привлечены ли российские компании к поиску месторождений бокситов в стране?

– Данная проблематика находится в тесной увязке с предыдущим вопросом. Уже упомянутая ОК "РУСАЛ" в конце 2024 года приступила к геологоразведочным работам и прокладыванию дорог с использованием спецтехники в регионе Бое на юго-востоке страны, запасы бокситов в котором по оценкам составляют от 55 до 90 миллионов тонн. Продолжаются переговоры компании с бисайской стороной об условиях реализации проекта разработки месторождения. Обращает на себя внимание ряд результативных визитов, наносимых министром природных ресурсов Гвинеи-Бисау Маламом Самбу в Россию – последний состоялся в августе текущего года. В процессе согласования находится также вопрос создания двусторонней рабочей группы в сфере недропользования.

– Еще в 2022 году на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Владимир Путин отметил востребованность сотрудничества в борьбе с морским пиратством. По вашей оценке, насколько серьезна проблема пиратства для Гвинеи-Бисау сейчас? Москва и Бисау сегодня как-то сотрудничают, чтобы снизить угрозу атак пиратов вблизи берегов этой африканской страны? Могла бы Россия, например, поставить Гвинее-Бисау катера или беспилотники для патрулирования морской зоны, прилегающей к ее берегам?

– В целом проблема пиратства сохраняет для Бисау свою актуальность. Конечно, здесь нет такого размаха, как, например, у берегов Сомали, но потенциальные риски для судов в бисайской акватории имеются. Что касается сотрудничества, то переговоры ведутся как раз по упомянутым вами вопросам, что позволило бы решить проблематику патрулирования территориальных вод Гвинеи-Бисау. Российская сторона в курсе текущих потребностей ФИСКАПа – Национальной службы Гвинеи-Бисау по наблюдению и контролю над рыболовецкой деятельностью.

– Глава Чечни по итогам визита президента Гвинеи-Бисау в этот регион в прошлом году сообщил, что в Бисау планируется создание проспекта имени Ахмата Кадырова. В городе уже появился такой проспект? Что на нем расположено?

– Будучи страной со значительной долей населения, исповедующего ислам – не менее 45% по официальной статистике, Гвинея-Бисау активно взаимодействует с мусульманскими субъектами России, в частности, с Чеченской Республикой и Татарстаном. Поддерживаются контакты на различных уровнях. Так, министр культуры, по делам молодежи и спорта Гвинеи-Бисау Мария Эвора в мае текущего года приняла участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир. Kazanforum". Что касается проспекта Ахмата Кадырова, то подобная возможность действительно рассматривается. Полагаю, что в соответствии со сложившейся здесь практикой речь может пойти о переименовании одной из уже существующих транспортных артерий города.

– В ряде стран Африки уже действуют представительства Россотрудничества – "Русские дома". Открытие филиала этой сети в Бисау обсуждалось с властями республики? Вы видите среди населения столицы и страны в целом запрос на изучение русского языка, знакомство с культурой России?

– Взаимодействие по линии изучения русского языка и образования, а также подготовки кадров – это наиболее приоритетное направление российско-бисайских отношений. Интерес к нашему языку, к нашей культуре и образованию здесь самый активный. Еще с советских времен налажена профподготовка гвинейцев в отечественных вузах, которую прошли уже тысячи и тысячи студентов. По местным оценкам, в стране проживает не менее десяти тысяч русскоговорящих из числа гвинейцев – наших выпускников. В последние годы охват в данной сфере был существенно расширен как в количественном, так и в географическом отношении.

Так, по итогам переговоров Владимира Путина с Умару Сиссоку Эмбало в Москве в октябре 2022 года выделяемая правительством Российской Федерации квота на обучение гвинейских студентов в отечественных вузах была доведена до 75 стипендий. Отмечаем также устойчивый рост интереса бисайцев к получению высшего образования в России на коммерческой основе. Абитуриенты отправляются на учебу в такие города, как Москва, Воронеж, Астрахань, Владимир, Ульяновск, Орел, Казань, Самара, Ростов-на-Дону. В этом году первые бисайские студенты начнут обучение в университетах Сибири и Дальнего Востока.

Серьезную отдачу наблюдаем от местных некоммерческих организаций, в частности Центра образования и распространения русского языка и культуры имени А.С. Пушкина, созданного в 2008 года инициативной группой гвинейских выпускников РУДН имени Патриса Лумумбы. На его основе осуществляется начальная подготовка выпускников местных школ перед их отправкой в Россию. С целью дистанционного обучения бисайских студентов продолжает работу открытый в 2020 году при содействии посольства компьютерный класс. Деятельность Центра с каждым годом приобретает все больший размах. Так, в январе 2021 года между ним и Фондом "Русский мир" было подписано соглашение о сотрудничестве для оказания учебному заведению предметной поддержки, в соответствии с которым в 2022 году была проведена официальная церемония вручения Центру столь остро востребованных учебных материалов и пособий, в том числе мультимедийных.