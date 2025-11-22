https://ria.ru/20251122/dronov-2056838322.html
Shaman исполнил частушки на сцене Кремлевского дворца
Shaman исполнил частушки на сцене Кремлевского дворца - РИА Новости, 22.11.2025
Shaman исполнил частушки на сцене Кремлевского дворца
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) исполнил русские народные частушки под язык на сцене Государственного Кремлевского дворца в субботу, передает... РИА Новости, 22.11.2025
Shaman исполнил частушки на сцене Кремлевского дворца
Заслуженный артист России Дронов исполнил русские частушки в Кремлевском дворце
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) исполнил русские народные частушки под язык на сцене Государственного Кремлевского дворца в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Shaman 22 ноября исполняется 34 года. Творческая карьера музыканта началась с четырех лет. Артист представляет свою юбилейную программу "SHAMAN. 30 лет на сцене" в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября.
Артист рассказал, что его творческий путь начался с фольклорного направления. Он показал зрителям Кремля свою детскую фотографию в русском народном костюме.
«
"Я посвятил этому 11 лет… Когда мне говорят: "Ты с этим "Я русский" поймал волну и хайпуешь до сих пор", я всегда отвечаю: "Нет, я просто вернулся к своим истокам". И сейчас, находясь здесь, на главной сцене страны, я хочу сделать то же самое - вернуться к своим истокам", - сказал он со сцены.
После Shaman надел сапоги и исполнил частушки, а также сыграл на балалайке.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области
. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России
. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ
, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.