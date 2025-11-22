Рейтинг@Mail.ru
20:00 22.11.2025 (обновлено: 20:41 22.11.2025)
Shaman исполнил частушки на сцене Кремлевского дворца
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) исполнил русские народные частушки под язык на сцене Государственного Кремлевского дворца в субботу, передает... РИА Новости, 22.11.2025
Shaman исполнил частушки на сцене Кремлевского дворца

Заслуженный артист России Дронов исполнил русские частушки в Кремлевском дворце

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) исполнил русские народные частушки под язык на сцене Государственного Кремлевского дворца в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Shaman 22 ноября исполняется 34 года. Творческая карьера музыканта началась с четырех лет. Артист представляет свою юбилейную программу "SHAMAN. 30 лет на сцене" в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября.
Артист рассказал, что его творческий путь начался с фольклорного направления. Он показал зрителям Кремля свою детскую фотографию в русском народном костюме.
«
"Я посвятил этому 11 лет… Когда мне говорят: "Ты с этим "Я русский" поймал волну и хайпуешь до сих пор", я всегда отвечаю: "Нет, я просто вернулся к своим истокам". И сейчас, находясь здесь, на главной сцене страны, я хочу сделать то же самое - вернуться к своим истокам", - сказал он со сцены.
После Shaman надел сапоги и исполнил частушки, а также сыграл на балалайке.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.
