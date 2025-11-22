СМИ сообщили о дискриминации россиян на борту итальянского лайнера

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские туристы на борту итальянского круизного лайнера MSC Euribia подверглись дискриминации, сообщает Life.
"Пассажиров с одинаковыми билетами на ужин направляют в разные рестораны — россиянам достался дешевый, с помятыми скатертями, а остальным — роскошный, с бесплатным игристым", — говорится в публикации.
В материале указали, что на круизном лайнере, где находились россияне, большинство пассажиров были итальянцами, но за шесть дней плавания их не было видно в ресторане на ужинах.
В последний день круиза несколько семейных пар из России не успели прийти на ужин по расписанию и им предложили пойти в соседний ресторан со схожим тарифом, где выяснилось, что в нем иностранцев обслуживали с более высоким уровнем сервиса в отличие от заведения с россиянами, где обустройство помещения и обслуживание были хуже по качеству.
По заявлению туроператоров, распределение туристов по ресторанам совершает сама круизная компания уже на борту судна. При этом неизвестно, по какому именно принципу, подчеркивается в публикации.