СМИ сообщили о дискриминации россиян на борту итальянского лайнера

"Пассажиров с одинаковыми билетами на ужин направляют в разные рестораны — россиянам достался дешевый, с помятыми скатертями, а остальным — роскошный, с бесплатным игристым", — говорится в публикации.

В материале указали, что на круизном лайнере, где находились россияне, большинство пассажиров были итальянцами, но за шесть дней плавания их не было видно в ресторане на ужинах.